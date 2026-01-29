Parecía que la tranquilidad volvía al distrito de Riohacha tras unas horas de total tranquilidad, pero nuevamente se registró un atentado a bala en el que perdió la vida una persona de sexo masculino.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Jesús Alberto Leal Molero, de 24 años, quien era conocido como el Mara, oriundo de Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela.

El homicidio se registró en la noche de este miércoles sobre la calle 24 con carrera 8, sector del barrio Luis Eduardo Cuellar.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, hasta el lugar llegó un individuo a bordo de una motocicleta, sacó un arma de fuego y le disparó en seis oportunidades, para luego huir con rumbo desconocido.

Se conoció que el baleado fue auxiliado por transeúntes y residentes del sector quienes lo trasladaron hasta la sala de urgencias de la clínica Cedes, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, falleció y oficializaron su muerte.

Al lugar de los hechos, así como al centro asistencial, llegaron patrullas para acordonar la escena. De igual manera, investigadores de la Sijín y Sipol adelantan las labores para tratar de establecer los móviles del crimen.

La inspección judicial estuvo a cargo del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial.