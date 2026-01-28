En una operación ejecutada en corregimiento de El Conejo, jurisdicción del municipio de Fonseca, La Guajira, tropas del Gaula Militar del Ejército Nacional, unidad orgánica de la Décima Brigada, desmantelaron un centro de acopio de narcotráfico de estructuras criminales que operan en la región.

Gracias a información de inteligencia militar, ubicaron un inmueble que presuntamente era utilizado por alias el Congo, sujeto señalado de desempeñarse como encargado de la recolección, almacenamiento y distribución de estupefacientes para el Tren de Aragua y los grupos armados organizados Clan del Golfo y ELN.

Ejército Nacional

En el lugar fue incautada más de una tonelada de marihuana y abundante material de guerra, entre ellos una subametralladora MP5, dos fusiles, tres escopetas, dos pistolas, cuatro proveedores, 188 cartuchos de diferentes calibres y 19 vainillas para escopeta. Así mismo, se halló material de intendencia y de comunicaciones y fueron inmovilizadas tres camionetas.

Durante la operación fueron capturados dos sujetos, uno de ellos alias el Congo, presunto responsable del reciente homicidio de un integrante de la Policía Nacional en el municipio de Albania, La Guajira.

Los capturados presentan antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, homicidio, hurto y extorsión, y, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización.

