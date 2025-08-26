Desde este lunes 11 de agosto, el espacio estará disponible para atender pedidos y despachos de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m.

La apertura forma parte de la estrategia de expansión de la compañía cartagenera, que busca acercar sus productos a constructores, contratistas y proveedores del Atlántico y municipios aledaños. “Este paso nos permite estar más cerca de nuestros clientes y ofrecerles una atención ágil, personalizada y con la calidad que nos caracteriza”, aseguró Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de la firma.

Con esta nueva ubicación, Cemento País optimiza su logística de distribución y refuerza su compromiso con el desarrollo de la Región Caribe, impulsando soluciones eficientes e innovadoras para el sector de la construcción.

Los interesados en conocer más sobre el portafolio de la empresa o realizar pedidos pueden comunicarse al WhatsApp 3007313252.

“La llegada a Barranquilla no es solo una inversión en infraestructura, sino una apuesta por el crecimiento económico y el progreso de la región”, concluyó Espinosa.