La Institución invita a estudiantes, padres de familia y público en general a vivir una experiencia única durante su Open Day, que se llevará a cabo este sábado 25 de abril. Se trata de una jornada diseñada para recorrer el campus, conocer de cerca su oferta académica y descubrir por qué la institución se ha consolidado como un referente de calidad y excelencia en la región Caribe.

Durante el evento, los asistentes podrán participar en una agenda variada que integra actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas. Este espacio busca no solo orientar a futuros estudiantes sobre su elección profesional, sino también mostrar el entorno integral que caracteriza la vida universitaria en Uninorte.

El Open Day se convierte así en una oportunidad para compartir en familia, explorar las instalaciones y acercarse a los valores institucionales que han guiado la formación de miles de profesionales en Colombia.

La invitación está abierta para todos aquellos que quieran vivir de primera mano la experiencia Uninorte y proyectar su futuro académico en una de las universidades más reconocidas del país.

Quienes deseen conocer la programación completa del evento pueden consultarla aquí