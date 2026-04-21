La suerte de los hipopótamos, animales que trajo a Colombia el desaparecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, concentra por estos días la mirada de las autoridades, en especial de medio ambiente, además de los defensores de animales.

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Mientras desde el Gobierno nacional fue aprobada la eutanasia de aproximadamente 80 hipopótamos para controlar su sobrepoblación y frenar el impacto negativo en el ecosistema del Magdalena Medio, desde la Universidad de Córdoba, en esa misión por aportar al territorio, recuerdan que desde hace cinco han estado planteando una salida inteligente al tema.

La sugerencia desde esta academia se remonta a la conferencia abierta al público denominada ‘Derecho de los Animales en Colombia’, que en abril de 2021 organizó y realizó el programa de Derecho, facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, para la cual invitó al abogado Luis Gómez Maldonado, autor de la acción popular que solicita la protección del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el control de esa especie, admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Reiteró para la fecha Gómez Maldonado que los hipopótamos debían ser confinados en un lugar que dispongan las autoridades, en caso de no lograr que algunos sean llevados a zoológicos o a bioparques, porque “si se quiere, los hipopótamos son víctimas también y sacrificarlos es revictimizarlos, las autoridades durante tantos años no han hecho lo necesario para controlar su reproducción indiscriminada. Sugiero como sociedad soluciones no violentas, y asumir el costo histórico de no haber resuelto el problema, hoy muchos se quieren bajar del bus y creen que matándolos se soluciona el problema”.

Y agrega que “lo que buscamos es que se retiren a los hipopótamos del ecosistema del Magdalena Medio, sin necesidad de matarlos…Colombia, que es un país que le está apostando a la paz y que sabe lo difícil que es lograrla, por la historia de violencia que tiene, no puede permitir que los hipopótamos, elemento simbólico de la lucha contra el narcotráfico, terminen asesinados, de nada valdría haber luchado contra el narcotráfico. Confío en que el mensaje que le expresemos al país para resolver este mega conflicto planteado por una especie que es invasora, sea el de una salida inteligente”, recalcó en su momento el abogado Gómez Maldonado.

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Desde la premisa de salvaguardarlos también sugirió en Unicórdoba, para la fecha que, que, de no actuar con premura los animales aumentarían el riesgo para especies nativas como aves, reptiles, nutrias, unas más que otras en peligro de extinción, además de la revelación de estudios sobre la alteración de cuerpos de agua.

Recalcó en esta alma máter el especialista que, dependiendo de la tasa de crecimiento y si la situación no se intervenía a tiempo, se tendría para el año 2050 una población de entre 800 y 5 mil hipopótamos.