El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias que el reciente incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República tendrá sobre la estabilidad económica del país.

Afirmó que la decisión del Emisor no es ajena a la realidad política y social, y sus efectos se traducirán en un menor crecimiento y un aumento directo en las cifras de desocupación.

Durante un foro económico realizado por el Gobierno nacional, Ávila centró su discurso en el golpe que supone para la economía nacional el incremento de 100 puntos básicos aprobado el pasado 31 de marzo, el cual situó la tasa de referencia en un 11,25 %.

En ese sentido, el ministro calificó el ritmo de las subidas como algo sin precedentes en el corto plazo y detalló el costo social de esta medida.

“Estimamos que el alza de tasas provocará un incremento de 0,18 puntos porcentuales en la desocupación. Según los análisis del Ministerio de Hacienda, esto se traduce directamente en 48.000 empleos que se dejarán de generar o que serán destruidos como consecuencia de la medida”, expuso Ávila.

En ello sostuvo que la decisión del Banco de la República implica un costo adicional de $1,8 billones en el servicio de la deuda pública.