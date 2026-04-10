El Gobierno nacional buscará recaudar cerca de $16 billones con una nueva reforma tributaria que será presentada al Congreso en los próximos días. Así lo señaló el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Según el funcionario, la iniciativa será radicada con mensaje de urgencia tras una instrucción del presidente Gustavo Petro durante una alocución realizada el martes, en la que abordó la situación fiscal del país y su disputa con el Banco de la República.

Ávila explicó que el monto de la reforma coincide con el planteado previamente en la ley de financiamiento para ajustar el presupuesto de 2026.

“La ley de financiamiento que presentamos para ajustar el presupuesto de 2026 tenía un monto de 16 billones de pesos, y creemos que es en este orden en el cual debe ser presentada la propuesta de reforma tributaria”, dijo el ministro en diálogo con Blu Radio.

Aunque el titular de Hacienda no entregó detalles del contenido de la iniciativa, el presidente Petro había señalado que el objetivo es retomar medidas incluidas en la emergencia económica decretada en diciembre de 2025 y posteriormente anulada por la Corte Constitucional. Entre esas propuestas se encontraban mayores impuestos a licores y cigarrillos, incremento del IVA para compras internacionales y ajustes al impuesto al patrimonio de personas naturales.

En la entrevista, el ministro también indicó que el Gobierno podría enfocar eventuales recortes presupuestales en proyectos de infraestructura y de inversión con el fin de proteger el gasto social.

“Hay proyectos de infraestructura, proyectos de inversión que sería necesario revisar antes que revisar los esfuerzos de activación de la producción, activación de la economía, atención a la población de menores ingresos y atención de los programas sociales”, afirmó.