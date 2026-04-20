El gerente general en Colombia del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, anunció este lunes su retiro de la compañía tras más de 18 años de vinculación. A través de un comunicado, el abogado detalló que dejará su cargo oficialmente el 30 de junio próximo.

Lea: La economía en Colombia creció en febrero, pero continúa por debajo del 2 %

Grupo Éxito Carlos Mario Giraldo, gerente del Grupo Éxito.

Giraldo cuenta con una reconocida trayectoria profesional de más de 25 años de experiencia en consumo masivo, de ellos 13 en Nutresa (Noel y Zenú). Luego fue presidente de la Junta de Dirección General de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), entre el 2003 y el 2004, y fue miembro de la Junta Directiva de ISA S.A. hasta el 2021.

En el Grupo Éxito labora desde 2007, como presidente operativo del Retail hasta el 2013, luego como director general hasta el 21 de marzo de 2024, y por último como gerente general Colombia hasta la actualidad.

Lea: Estos son los países que trabajan menos horas en Latinoamérica 2026

Al mismo tiempo era miembro de la Junta Directiva de Fundación Éxito, Copa Holdings, Copa Airlines Colombia y la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco).

“Hoy anuncio mi retiro del Grupo Éxito con la satisfacción de haber contribuido a su consolidación comercial y a la construcción de un mejor país. Durante los últimos años tuve la satisfacción de acompañar la transición con el Grupo Calleja, ingreso que no tengo duda contribuirá a hacer del Grupo Éxito una compañía todos los días más competitiva, como se evidencia en sus resultados, con una evolución muy positiva", comenzó diciendo Giraldo en su comunicado.

Lea: ¿Crisis de vivienda en Colombia? El incremento de los desistimientos amenaza con disparar el costo de los arriendos

Destacó que deja una empresa “que en equipo ha logrado cosas perdurables”, como la marca Éxito con su formato Wow y Carulla con Fresh Market, “creando valor y experiencias diferenciadas”.

“Han sido años llenos de retos, de satisfacciones, de grandes amigos, e innumerables aprendizajes. Todo responde a un trabajo colectivo que comienza con la sonrisa y la pasión de nuestros compañeros y compañeras en las tiendas, en los centros de distribución, en las industrias de alimentos y textil y en las sedes administrativas”, sostuvo.

Lea: Acolgen advirtió que el país no tiene suficiente energía para afrontar momentos críticos

Igualmente Carlos Mario Giraldo expresó gratitud hacia sus compañeros y compañeras en la empresa.

“Gracias por su energía inagotable, alegría permanente y compromiso sin límites por el Grupo Éxito y por Colombia. Me han hecho recordar frecuentemente que estas posiciones son prestadas y sirven ante todo para servir”, agregó.

Aseguró que está convencido de que el Grupo Éxito alcanzará nuevas cimas y mantendrá la innovación, diferenciación y eficiencia en su ADN.

Lea: Las necesidades que tiene el sector del gas natural para asegurar su abastecimiento y sostenibilidad

“Hay dos maneras de hacer las cosas: bien o mal. Sigámoslas haciendo bien por nuestros clientes y por Colombia. Si mantenemos el beneficio de nuestro país como brújula y el trabajo honesto y como hábito permanente, el futuro pienso continuará siendo promisorio e inspirador para todos”, finalizó.