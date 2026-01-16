El Grupo Éxito activó descuentos de hasta el 70 % para maximizar el ahorro en la primera quincena del 2026. La compañía activó estos ‘super precios’ del 15 al 18 de enero.

Cabe señalar que en los supermercados de las cadenas Éxito, Carulla, Surtimax, SuperInter y SurtiMayorista habrá promociones en mercado, textil, tecnología y temporada escolar.

La campaña de Grupo Éxito: “Esta Quincena Ahorra al Máximo en tu Mercado”, fue lanzada con el objetivo de ayudar a la economía de los hogares colombianos.

Durante este período, los consumidores podrán acceder a descuentos del 30% en productos de mercado y hasta 40% adicionales mediante la redención de Puntos Colombia, buscando una mejor relación calidad-precio en la canasta familiar.

La compañía indicó además que los almacenes Éxito ofrecerán descuentos de hasta 70% en referencias seleccionadas de textil, hasta 60% en tecnología y electrodomésticos, y hasta 40% en productos de temporada escolar para clientes afiliados a cajas de compensación o que paguen con Tarjeta Éxito.

Para quienes utilicen otros medios de pago, las promociones podrán ser únicamente de hasta 30%.