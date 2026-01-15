A través de un comunicado conjunto, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, DNP, enviaron un “mensaje de tranquilidad a las entidades territoriales”.

Agregan que ha habido un aumento real del 44% de los recursos asignados al Sistema General de Participaciones, SGP, entre 2022 y 2026, al pasar de $61,4 billones a $88,4 billones en precios constantes de 2026.

No obstante, reconocen las entidades que “la disminución observada en la última doceava del SGP distribuida en 2025 y cercana al 48%, frente a la última doceava de 2024, se debe a la aplicación estricta de lo dispuesto en los articulos 356 y 357 de la Constitución Politica, así como de la Ley 715 de 2001, en particular de sus artículos 85 y 86, que regulan el mecanismo de liquidación, ajuste y distribución anual de Ias transferencias a Ias entidades territoriales”.

“Esta reducción puntual obedece a que durante 2024 el recaudo efectivo de los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, resultó inferior al monto aforado en la Ley de Presupuesto de dicho año (Ley 2342 de 2023). Conforme al diseño legal del SGP, cuando se presenta esta diferencia, el ajuste correspondiente debe incorporarse en la liquidación posterior. En este caso, dicho ajuste se concentra en la última doceava y se aplica especificamente para este giro”, agrega el reporte.

Dicen además que en términos anuales el SGP no se reduce sino que el presupuesto del SGP para la vigencia 2026 asciende a $88,4 billones, creciendo el 7,8% en términos nominales frente a 2025.