El Ministerio de Defensa hizo oficial, por medio de resoluciones, una reestructuración dentro de la Policía Nacional, con el traslado de altos mandos a nivel nacional y regional.

Leer también: Procuraduría descarta investigación contra Iris Marín por queja de Armando Benedetti

De acuerdo a las resoluciones, los cambios se harán efectivos desde este mismo jueves 15 de enero de 2026, que coincide con la primera junta de comandantes presidida por el general William Rincón en Bogotá.

De acuerdo a lo que se lee en la resoluciones, el objetivo de los traslados es fortalecer la estructura policial según las necesidades del servicio.

Entre los nuevos cargos están: el coronel Luis Carlos Romero Galvis fue transferido de la Dirección Antinarcóticos a la Dirección de Incorporación, donde asumirá como director; el coronel Germán Oviedo Lamprea dirigirá la Dirección de Antinarcóticos; y el coronel Luis Roberto Olmos fue asignado como director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

Otro de los nombramientos es la designación del coronel Néstor Armando Pineda Castellanos en la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, tras su labor previa en la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional Policial.

También se conoció que el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán pasó de la Policía de Antioquia a la Dirección de Protección y Servicios Especiales; y el coronel Amaury Lynsay Aguilera López fue trasladado del Departamento de Policía Norte de Santander a la Dirección de Infraestructura.

Por otro lado, el coronel Juan Carlos Sierra Pineda sale de la Díjín para asumir el mando en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; y el coronel Héctor Daniel García Acevedo pasó de la Dirección de la Policía Nacional a la Metropolitana de Bucaramanga.

Con respecto a los comandantes de ciudades, se menciona que el ya brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez asume como comandante en la Policía Metropolitana de Barranquilla, proveniente de la Metropolitana de Pereira, que será comandada por el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, anteriormente en la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional.

Asimismo, el coronel Edgar Fernando López González dirigirá la Metropolitana de Ibagué; y el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda se trasladó al comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

Importante: Sala Penal de la Corte Suprema estudiará tutela del general (r) Rodolfo Palomino, pero continuará en la cárcel

La Metropolitana de Santiago de Cali quedó bajo la responsabilidad del coronel Milton Andrés Melo González.

En relación a las comandancias de departamentos, la distribución quedó de la siguiente manera: el coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra en el Meta; coronel Diego Fernando Pinzón Poveda en Bolívar; mcoronel Alejandro Ernesto Reyes Ramírez en Guainía; coronel Alexander Martín Edaude Magdalena.

Además, el coronel Javier Alberto Duarte Reyes en Huila; Carlos Mario Bustamante Bermúdez en Quindío; coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval en Atlántico; coronel Salomón Bello Reyes en La Guajira; el coronel John Anderson Vargas Izao en Tolima; coronel Édgar Bernardo Moreno Ossa en La Sabana; y coronel Miguel Fernando Sastoque Segura en Cauca.