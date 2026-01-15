La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estudiará la tutela presentada por la defensa del general (r) Rodolfo Palomino López, exdirector de la Policía, para dejar sin efecto la orden de captura en su contra.

El exdirector de la Policía interpuso una tutela contra la Sala de Primera Instancia tras ser enviado a la cárcel por interferir en la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, en la que pidió como medida provisional la suspensión de la privación de la libertad, mientras la condena no quedara en firme, esto bajo la presunción de inocencia.

Sin embargo, la solicitud fue negada, por lo que Palomino – condenado a siete años de prisión por el delito de tráfico de influencias – seguirá detenido.

“En cumplimiento a la remisión efectuada por la Sala Civil, Agraria y Rural de esta Corporación y en aras de evitar dilaciones, se avoca el conocimiento de la acción de tutela promovida por Rodolfo Bautista Palomino López, a través de apoderado, en contra de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso”, señaló la Sala Penal.

Corte Suprema de Justicia decidió poner fin a la disputa que había surgido entre la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Penal sobre cuál de debía tramitar la tutela presentada por el general (r).

Con esta decisión, la Corte Suprema dejó claro que seguirá evaluando el recurso constitucional antes de decidir sobre cualquier medida que pueda modificar la situación de Palomino.

Palomino López fue capturado el pasado 27 de noviembre, pues según la justicia presuntamente intervino ante la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para solicitar la suspensión de la orden de captura que recaía sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Según la Corte Suprema, Palomino se reunió el 8 de febrero de 2014 en la residencia de la fiscal Sonia Lucero Velásquez Patiño, delegada ante los jueces Penales del Circuito Especializado, para hablar sobre un operativo contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba.

Durante el encuentro, el general retirado planteó la posibilidad de aplazar la captura de un empresario señalado por lavado de activos, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Acorde con el expediente, destacó la influencia social del procesado y sugirió dejar la orden “pendiente”.

Teniendo esta actuación en cuenta, la Sala Especial de Primera Instancia concluyó que el exdirector de la Policía actuó por fuera de sus funciones y buscó beneficiar a un particular que enfrentaba delitos graves. Para el tribunal, esa intervención constituyó una vulneración directa al deber de respaldar las decisiones judiciales.