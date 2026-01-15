Angie Rodríguez, quien hasta este miércoles 14 de enero fue la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, nuevamente aseguró que ha recibido amenazas en su contra, hasta el punto que tuvo que enviar a su hijo fuera del país.

Así lo expresó en la carta que le envió al presidente Gustavo Petro, que fue revelada este miércoles, en la que anunció su renuncia al Dapre para asumir como gerente en propiedad del Fondo Adaptación.

“Me voy con la frente en alto y con tranquilidad, pensando primero en mi hijo, menor de edad,a quien tuve que sacar del país por el riesgo a su vida e integridad, generados por el desempeño de mis funciones”, se lee en la carta.

Agrega, dirigiéndose al presidente Petro, que ha sido “víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conductas realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que, basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaria del alto gobierno, generando como resultado menoscabar, restringir, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de mis derechos políticos en el marco del ejercicio de la función pública; esto orquestado intencionalmente desde los últimos meses, hechos que ya están en conocimiento de las autoridades competentes”.

No es la primera vez que Rodríguez denuncia amenazas en su contra y su familia. En el mes de diciembre de 2025, hizo público que la casa de sus padres fue violentada.

Rodríguez relató que el viernes 21 de noviembre cinco hombres de civil y organizados ingresaron a la vivienda, ubicada en el barrio Los Molinos, de la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, por la fachada a través de la terraza del tercer piso, a eso de las 2:05 de la mañana. Permanecieron en el lugar por más de una hora, aprovechando que estaba sola.

“Como se evidencia en los videos aportados por cámaras de seguridad, se mantuvieron dentro hasta las 3:17 de la mañana. Quiero hacer énfasis en lo siguiente: según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”, narró en su momento la funcionaria.

“Los patrones de comportamiento como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delictivos”, agregó.

Asimismo, aseguró que los presuntos ladrones conocían que sus pertenencias no se encontraban en su actual residencia, sino en la vivienda de sus padres. Además, indicó que los cinco sujetos causaron daños materiales y solo se llevaron una bolsa con documentos personales.

“Durante la hora y 12 minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa, no se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima. Lo que sí hubo fueron daños de chapas, puertas, ventanas, muebles y elementos personales”, explicó.

Y añadió: “La casa internamente quedó destruida. Debido a las características de los daños ocasionados, se presume que estarían en la búsqueda de documentos o elementos que están relacionados con mis funciones en los cargos que he tenido designada por el presidente de la República Gustavo Petro. Entre ellos, la gerencia del Fondo Adaptación.”

Por su parte, señaló que los ladrones también se llevaron las monedas que se encontraba dentro de dos alcancías que tenían el nombre de su hijo, hecho que calificó como una amenaza directa, por lo que decidió sacarlos del país.

“Hubo un hecho que me ocupa. Lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre. Las rompieron y se llevaron su contenido. Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo”, manifestó.

Por este hecho, Rodríguez tuvo que enviar a su hijo menor fuera del país, como declaró en la carta de renuncia al Dapre este miércoles 14 de enero.