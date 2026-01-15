En medio de la alocución de este miércoles 14 de enero sobre salario mínimo vital y emergencia económica, el presidente Gustavo Petro confirmó que se reunirá con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero, en Washington.

El encuentro entre ambos mandatarios se dará en medio de las tensiones que se han presentado entre Colombia y Estados Unidos en los últimos meses por los bombardeos en el Caribe y las drogas.

En la noche de este miércoles, el presidente también salió en defensa del decreto de emergencia económica, publicado a finales del año pasado y con el que el gobierno puede, sin pasar por el Congreso, imponer nuevos impuestos.

Petro insistió en que sólo los “megarricos” serán afectados con nuevas cargas tributarias, y que los recursos son necesarios para cumplir con los compromisos de deuda asumidos por anteriores gobiernos luego de que el Congreso hundiera la ley de financiamiento.