El mediocampista barranquillero Jannenson Sarmiento fue presentado oficialmente este martes como nuevo jugador del Junior en el Pabellón de Cristal del Malecón del Río, en un acto que estuvo cargado de emoción para el futbolista, quien cumple el sueño de vestir la camiseta del equipo de su tierra.

El volante llega con muchas expectativas, respaldado por su buen rendimiento en el Unión Magdalena y con la ilusión de aportar al actual campeón del fútbol colombiano.

Durante la presentación, Sarmiento no ocultó lo que significa este paso en su carrera y dejó claro el valor personal que tiene su llegada a Junior.

“Son momentos que quedan marcados, más a uno como barranquillero, como atlanticense que es. El anhelo y el sueño de vestir esta camiseta siempre estuvieron en mi mente y mi corazón”, expresó el jugador, quien se definió como un privilegiado por sumarse a un club que considera de enorme grandeza.

“Hoy soy una persona privilegiada por estar en este club y en estas condiciones, porque llego al actual campeón de Colombia. Junior tiene una grandeza inmensa, ha crecido mucho y hoy ser parte de este equipo es cumplir un sueño enorme, porque eso hice tantos sacrificios para estar acá. Estoy muy agradecido con el club. Ahora toca no vivir de emociones, sino afrontar el compromiso como se debe”, agregó.

De cara a la temporada 2026, el mediocampista fue directo sobre sus objetivos personales y colectivos, alineados con la exigencia que implica jugar en Junior.

“Ayudando al club en lo que más pueda, haciendo goles y asistencias, que es lo que venía haciendo en mi antiguo club. Y por supuesto, vine a quedar campeón, así que trabajaré con ese anhelo en la mente”, afirmó.

Sarmiento también se refirió al respaldo previo de la afición, que había pedido su llegada, una situación poco común en el entorno rojiblanco y que incrementa la responsabilidad del jugador.

“Sí, así es. Feliz por el recibimiento, por la confianza, por el cariño, y solamente añadir que vine al equipo más grande de Colombia”, señaló.

El volante reconoció que su llegada a Junior implica cambios profundos en su entorno y en sus metas deportivas, aunque dejó claro que su esencia como futbolista debe mantenerse intacta.

“Sí, claro, y lo objetivos también cambian con este gran paso que estoy dando. Yo creo que todo lo que rodea a Junior te hace cambiar, te hace vibrar, te hace emocionar. Así que bueno, ahora a disfrutar de este paso y ojalá que sea con muchos títulos”, manifestó.

En cuanto a su adaptación futbolística, Sarmiento se mostró tranquilo y confiado en que su estilo encaja con la idea de juego del equipo. “Yo vengo a hacer mi trabajo, vengo con mucha humildad, como lo dije desde el primer día, vengo a portar mi grano de arena, y ojalá que la gente se pueda deleitar, ojalá que la gente se pueda sentir representada con mi fútbol”, aseguró.

Finalmente, el creativo dejó ver su ansiedad por debutar oficialmente con la camiseta rojiblanca, en especial por la cercanía de la final de la Superliga ante Santa Fe (este jueves se disputa el juego de ida).

“Sí, sí, yo creo que ya salimos de acá (de la presentación) y ya tengo los guayos puestos. Esperando con muchas ansias mi debut, que llegue ese partido para poder demostrar de qué estoy hecho y lo que quiero hacer en Junior, el mejor equipo del país”, concluyó.