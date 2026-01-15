Por medio de una publicación en la cuenta de X del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Angie Rodríguez anunció que renunció a la dirección de la entidad, para asumir en propiedad como gerente del Fondo Adaptación.

“Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de directora del Dapre y secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como Gerente en propiedad del Fondo Adaptación”, se lee en la publicación.

Sin embargo, en la noche de este miércoles se conoció la carta de renuncia de Rodríguez, en la que asegura que ha sido víctima de amenazas y ataques consecutivos.

“Me voy con la frente en alto y con tranquilidad, pensando primero en mi hijo, menor de edad, a quien tuve que sacar del país por el riesgo a su vida e integridad, generados por el desempeño de mis funciones. Como usted lo sabe, he sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conductas realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que, basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaria del alto gobierno, generando como resultado menoscabar, restringir, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de mis derechos políticos en el marco del ejercicio de la función pública; esto orquestado intencionalmente desde los últimos meses, hechos que ya están en conocimiento de las autoridades competentes”, se lee en la carta.

