El ministerio de Transporte aprobó el aumento en los pasajes de los buses intermunicipales que operan entre Barranquilla y los diferentes municipios del Atlántico, así como algunos de Bolívar y Magdalena.

Lea aquí: Alcaldía y barristas llaman a la convivencia y a un partido sin pólvora en las tribunas del ‘Metro’

El incremento que anualmente se reajusta para inicio de año comienza a regir a partir de este miércoles 14 de enero, así lo dio a conocer la Cooperativa de Transportadores del Oriente Atlántico (Cootransoriente) a los usuarios que transitan por estas vías intermunicipales.

Zona Norte del Atlántico desde y hacia Barranquilla

• Palmar de Varela – Barranquilla: $7.700

• Santo Tomás – Barranquilla: $7.100

• Sabanagrande – Barranquilla: $5.700

• Sabanagrande (Pto. del Río) – Barranquilla: $7.100

(Y viceversa)

Para el sur del Atlántico, desde y hacia Barranquilla.

• Candelaria – Barranquilla: $14.100

• Martillo – Barranquilla: $13.100

• Puerto Giraldo – Barranquilla: $11.700

• Ponedera – Barranquilla: $11.300

• Santa Lucía – Barranquilla: $17.000

• Suan – Barranquilla: $15.600

• Campo de la Cruz – Barranquilla: $15.100

Otras rutas

• Repelón – Barranquilla: $16.900

• Santa Cruz – Barranquilla: $16.600

• Hibácharo – Barranquilla: $16.800

(Y viceversa)

Bolívar

• Calamar (Bolívar) – Barranquilla: $16.400

• Hato Viejo (Bolívar) – Barranquilla: $19.600

• Arroyo Hondo (Bolívar) – Barranquilla: $16.600

Ruta Especial

• Pivijay (Magdalena) – Barranquilla: $45.500 (Y viceversa).

A la espera del transporte público en Barranquilla

Se espera que se de a conocer el aumento de la tarifa del pasaje del transporte público y Transmetro por parte del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB).

De acuerdo con Libardo García, director de AMB, se evalúa el ajuste de la tarifa teniendo en cuenta el estudio de costos y el impacto salario mínimo expedido por el Gobierno nacional.

Cabe destacar que inicialmente el aumento se había estimado en $200, una vez se conoció el valor del salario mínimo, el gremio transportador solicito se tuviera en cuenta un aumento de $400 para mantener la operatividad del sistema.

De aprobarse ese monto el valor del pasaje en días ordinarios pasaría de $3.300 a $3.700y los días domingos y festivos, la tarifa quedaría establecida en $3.800.