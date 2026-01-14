La Alcaldía de Barranquilla, en compañía de los líderes de las barras más representativas de la ciudad, hicieron un llamado este jueves a evitar el uso de pólvora y mantener una buena convivencia de cara al duelo de la final de la Superliga entre Junior e Independiente Santa Fe.

Para nadie es un secreto el marco que la pólvora le dio a la final de Junior en Diciembre. Sin embargo, su afectación a la salud pública fue bastante preocupante, en especial el uso de totes y véngalas que fueron de los elementos que más heridos dejaron en la temporada.

La fecha del 16 de diciembre, coincidente con el partido de vuelta de la final entre el Junior y el Deportes Tolima, registró en Distrito siete casos de quemados, lo cual equivale a un aumento del 700 % con respecto al año anterior.

Uno de los elementos que causó mayor número de afectaciones reportadas fueron las bengalas con el 24,4 % de los casos reportados en el Distrito. El elemento más peligroso fueron los totes con el 55,6 % de los casos registrados en Barranquilla.

En ese sentido, la Alcaldía pidió: “Cantos, banderas, bombos y pasión son los acompañantes perfectos para alentar al equipo. El uso de bengalas y cualquier tipo de pólvora está prohibido en el estadio".

Por ello, la administración distrital y los lideres de las diferentes barras del Junior hacen un llamado para que la hinchada apoye al equipo sin pólvora, sin bengalas y sin ningún elemento pirotécnico.

Carlos Buelvas, de la barra organizada la ‘Banda de los Kuervos’ expresó que: “El Metro no es solo un estadio. El Metro es nuestra casa. Por eso, cuidarnos entre nosotros también hace parte de ser un buen hincha. En medio de una tribuna llena, la pólvora puede causar quemaduras, asfixias y accidentes que nadie quiere”.

En ese mismo sentido, Oswaldo Bolaños, también los ‘Kuervos’, manifestó: “La grandeza de esta hinchada no está en una bengala. Está en cómo llenamos las tribunas sin poner en riesgo a nadie. Invitamos a todos los Junioristas a sumarse a este compromiso. Que este último partido en el Metro sea una despedida inolvidable y segura. Por Junior. Por nuestra gente. Y por nuestra casa”.

Finalmente, William Nevado, perteneciente al ‘Frente Rojiblanco Sur’, pidió que “este 15 de enero vamos a despedir al Metro de una forma especial. Vamos a alentar y apoyar a nuestro equipo sin usar pólvora. Junior se alienta con cantos, con banderas, con los bombos y con la pasión que siempre nos ha caracterizado”.

