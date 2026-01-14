Desde la apertura de Luna del Río, la noria se ha posicionado como un nuevo punto de encuentro para familias, turistas y barranquilleros. En su primer mes de funcionamiento, la Luna del Río -ubicada en el Gran Malecón- ha movilizado a más de 157.000 visitantes.

De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, la alta afluencia registrada durante su primer mes refleja el interés y la acogida ciudadana hacia este espacio, que fortalece la oferta turística, cultural y recreativa de Barranquilla, y dinamiza la economía local a través del comercio y los servicios asociados.

La Luna del Río ofrece un recorrido de aproximadamente entre 15 y 20 minutos, permitiendo observar a Barranquilla desde las alturas, en una experiencia 360° que integra naturaleza, espacio público y desarrollo urbano.

Es de recordar que disfrutar de esta atracción tiene un costo individual de 15.000 pesos y es accesible para personas con discapacidad. Tiene 65 metros de altura, 44 cabinas climatizadas y capacidad para 264 personas por viaje, lo que la convierte en la noria más grande de Colombia y una de las más importantes de Latinoamérica.

La edad mínima de ingreso a la Luna del Río es de 5 años y no se permite el abordaje de mascotas.

“Con estos resultados, la Administración distrital reafirma su apuesta por proyectos que promuevan el disfrute del espacio público, el turismo sostenible y el orgullo de ciudad, invitando a más visitantes a vivir la experiencia de Barranquilla desde las alturas”, expresaron en el comunicado.