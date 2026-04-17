Barranquilla está de moda, y se prepara para vivir una noche cargada de buena música, identidad y mucho orgullo. Este sábado, desde las 5:00 p. m., la ciudad celebrará sus 213 años con un concierto gratuito en la Luna del Río, ubicada en el Gran Malecón, donde propios y visitantes disfrutarán de una variada nómina musical.

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La Alcaldía Distrital ha apostado por un cartel que reúne lo mejor del talento local, regional y nacional, en una jornada sabatina que busca unir a los curramberos para gritar a todo pulmón: “Feliz cumpleaños ‘Quilla’”.

Entre las figuras destacadas se encuentra la barranquillera Aria Vega, conocida como la ‘Costeñita Premium’, quien ha venido marcando tendencia en la escena nacional con temas como Chévere. La cuota urbana también se refuerza con Altafulla, quien llega impulsado por el éxito de El criticón, tema que interpreta junto al DJ Jader Tremendo. “Le vamos a celebrar el cumpleaños a la ciudad con todos los poderes mi gente. Vamos a estar temprano en el Malecón, la entrada es gratis, pa’ que vaya completa la familia, porque será un vacile como solo los ‘quilleros’ sabemos hacerlo. Son 212+1 y vamos a derrochar mucha alegría en esta fiesta dedicada a la tierra que nos ha visto nacer y crecer, Barranquilla te amo”, expresó Altafulla.

Desde Cartagena arribará Luister La Voz, presente y futuro de la champeta, quien atraviesa un gran momento en su carrera con canciones como La María, Ozono y Las cartas.

También habrá vallenato del bueno con uno de sus máximos exponentes, el maestro Iván Villazón. Con un repertorio lleno de clásicos como Mi alma en pleno, Cuando quieras quiero y El payaso de la esquina, el artista promete poner a cantar y bailar a varias generaciones.

A su lado estará Elder Dayán Díaz, heredero del legado de Diomedes Díaz, quien continúa consolidando una propuesta fresca dentro del vallenato moderno. Temas como Amantes, Reina guajira y Ponte chévere sacudirán las palmas del público.

“El cumpleaños continúa y estoy muy orgulloso de ser su alcalde, muy orgulloso de ser el alcalde de la ciudad más linda que tiene Colombia y del mundo. Y de la ciudad que tiene la gente más bella del mundo”, dijo el alcalde Alex Char.

La invitación está abierta para todos: barranquilleros de nacimiento y de corazón. Será una velada para cantar, bailar y rendir homenaje a una ciudad que se distingue por su alegría.

Tenga en cuenta

Si tiene agendado este plan para este fin de semana, es necesario que tome nota de las siguientes recomendaciones. La entrada será por el Pabellón de Cristal, del lado izquierdo mirando hacia el río Magdalena. Las puertas abrirán a las 5:00 p. m., con PMU preliminar a las 10:00 a. m. e instalación a las 3:00 p. m., por lo que se recomienda a la ciudadanía llegar temprano, porque si bien el concierto es gratuito, tendrá un aforo limitado. Será un evento solo para mayores de edad, por lo que es indispensable presentar la cédula para poder acceder al espectáculo.

Cortesía Las autoridades locales alistan la logística para recibir a cerca de 8 mil personas en la Luna del Río.

No está permitido el ingreso de comidas y bebidas. Se recomienda ir con ropa cómoda, evitar llevar bolsos u objetos de valor y seguir las indicaciones del personal.

Las vías de ingreso al Gran Malecón estarán habilitadas, se podrá acceder sin problemas, ya que no habrá cierres viales. Sin embargo, moverse en Transmetro es una buena opción.

Para este concierto la Alcaldía de Barranquilla tiene listo un operativo conformado por 100 personas en seguridad, 50 en logística y el apoyo de 300 uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Igualmente se contará con guías de movilidad en la zona. Todos a celebrar los 212+1 de ‘Quilla’.

La noria tendrá horario especial

Este sábado 18 y domingo 19 de abril, barranquilleros y visitantes tendrán la oportunidad de observar los colores y el espectáculo natural que ofrece el cielo de la ciudad desde la Luna del Río, gracias al horario especial habilitado por la Alcaldía de Barranquilla, desde las 5:30 a. m. hasta las 8:00 a. m. Los ciudadanos “podrán subir y contemplar los primeros rayos del sol sobre la ciudad, una experiencia que te asegura capturar imágenes maravillosas”, explicó la Administración distrital.

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Para tal experiencia los “tiquetes están disponibles en la taquilla desde las 5:30 a. m. o a través de Tuboleta.com”, con un valor de 15 mil pesos por persona. Una vez finalizada la experiencia, “seguirá el horario habitual de 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.”. Según la Alcaldía de Barranquilla, se estima que este atractivo atraerá entre 300 mil y 400 mil visitantes nuevos durante este primer año de funcionamiento.