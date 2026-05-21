Diferentes alcaldes de varios municipios del Atlántico sostuvieron una reunión con autoridades de la Gobernación, en la que manifestaron su preocupación por los resultados que se vienen presentado en la judicialización de personas que son aprehendidas en presuntas actividades delictivas.

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Así mismo, de parte de los alcaldes se hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer el respaldo a los territorios en la lucha contra la delincuencia y el accionar de las bandas criminales que afectan la tranquilidad de las comunidades.

El pronunciamiento se realizó durante una mesa de trabajo liderada por el secretario del Interior, José Antonio Luque, en la que los mandatarios de municipios como Campo de la Cruz, Malambo, Galapa, Santo Tomás, y Sabanagrande insistieron en la necesidad de que los operadores de justicia trabajen de manera articulada con la Policía Nacional y las autoridades territoriales.

Esto, con el propósito de que las capturas realizadas permitan la aplicación de medidas intramurales y evitar que los delincuentes regresen rápidamente a las calles.

La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, expresó: “Hoy queremos pedirle al Gobierno Nacional que no nos deje solos. El departamento del Atlántico necesita apoyo para combatir la delincuencia y evitar que nuestros hijos sigan siendo víctimas del reclutamiento por parte de estas bandas criminales”.

Por su parte, Vanessa Torres, alcaldesa de Campo De la Cruz, señaló que no se puede seguir permitiendo que los capturados regresen rápidamente a la calle: “Pasa una segunda parte, que es el tema de fiscalía de judicialización, que no está siendo efectivo, porque a los 2, 3 días salen los capturados. Esa reunión también fue para hacerle un llamado a la Fiscalía”.

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Tras la reunión se esperan que de parte de las autoridades se tomen medidas para mejorar los procesos de judicialización.