La Policía Metropolitana de Barranquilla, en concordancia con las diferentes reuniones adelantadas con el equipo de Seguridad la Alcaldía Distrital, han diseñado un dispositivo especial de seguridad y convivencia ciudadana con motivo de la final de la Superliga entre los equipos Junior e Independiente Santa Fe, programado para la noche de este jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano.

Según lo anunciado por la Mebar, en total de 1.300 efectivos, hombres y mujeres de la policía, se encuentran desplegados en Barranquilla y su área metropolitana, “con cobertura estratégica en los alrededores del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, zonas de concentración de aficionados, sitios turísticos, bares, discotecas, sector comercial, corredores viales, así como en barrios y zonas residenciales, con el fin de garantizar la tranquilidad de propios y visitantes”.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reiteró el “llamado a la tolerancia, el respeto y el buen comportamiento entre los hinchas, e invitó a vivir este evento deportivo en un ambiente de paz y seguridad”.

Adicionalmente, como parte de las estrategias de seguridad, este despliegue humano estará acompañado de las herramientas tecnológicas de las cuales dispone: “el componente tecnológico y aéreo, el dispositivo cuenta con el apoyo de drones de vigilancia y el helicóptero Halcón”.

Estas herramientas realizarán “monitoreo permanente antes, durante y después del encuentro deportivo, fortaleciendo la capacidad de reacción, el control territorial y la prevención de hechos que afecten la seguridad ciudadana”.

El operativo incluye: “registros preventivos, patrullajes a pie y motorizados, planes de control en establecimientos abiertos al público, acompañamiento ciudadano y vigilancia permanente a través del sistema de cámaras de seguridad, con el objetivo de prevenir alteraciones al orden público y promover la sana convivencia”.