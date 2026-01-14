Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (Edumas), abrió la convocatoria para que los aspirantes a cargos de elección popular en el municipio inscriban y tramiten los permisos del caso para la publicidad exterior en el municipio.

Edumas, informó en un comunicado de prensa dirigido a todos los partidos y movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos “participantes en las elecciones para Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República, que esta entidad es el organismo de regulación, control y vigilancia a la publicidad exterior visual en el municipio de Soledad”.

Por lo anterior, el Edumas se encuentra “atendiendo las solicitudes de permisos para la fijación de elementos de publicidad exterior visual destinados a difundir propaganda electoral, en concordancia con la Resolución 0303 del 05 de diciembre del 2025”

Dicha resolución es la que reglamenta las “formas, características, lugares, condiciones, tarifas y el control para la fijación de elementos de Publicidad Exterior Visual (PEV) destinados a difundir propaganda electoral en el municipio de Soledad para las elecciones de Congreso de la República 2026 y Presidencia y Vicepresidencia de la República donde aplique, y se adoptan medidas para la inspección, vigilancia, control y el régimen sancionatorio”.

El Establecimiento invita a los involucrados en la propaganda política de este proceso democrático, a que “la legalicen ante la entidad en los primeros tres días después de publicada (mural, valla, adhesivos y demás), y eviten de esta manera, sanciones y el retiro de esta".

La información detallada sobre las tarifas establecidas, número de elementos publicitarios autorizados, sanciones por incumplimiento, lugares prohibidos para la colocación de la publicidad o propaganda política; entre otros, puede ser consultada ingresando a la página web www.edumas.gov.co y en la línea institucional 3228621742.