La sesión de la Comisión Primera de Planeación, Infraestructura y Bienes del Concejo de Barranquilla se vio tomado por parte de la reina Michelle Char y toda la monarquía carnavalera este martes, en una sesión especial que destacó la importancia del Carnaval como patrimonio cultural de la Nación, motor de desarrollo económico y elemento fundamental de cohesión social en la ciudad.

La sesión contó también con el rey momo Adolfo Maury Cabrera; los Reyes infantiles, Sharon Acosta y Joshua Ortiz; y Juan José Jaramillo, gerente de Carnaval S.A.S.

La invitación fue realizada por el presidente del Cabildo, Mauricio Villafañez, con el objetivo de presentar a los concejales y a la ciudadanía la programación, los alcances y las estrategias del Carnaval de Barranquilla 2026.

Durante su intervención, el gerente de Carnaval S.A.S, Juan José Jaramillo destacó que el Carnaval de Barranquilla 2026 se fundamenta en tres pilares estratégicos: “tradición, innovación y sostenibilidad”.

Subrayó que es la primera fiesta del país certificada con norma técnica sectorial colombiana, un logro que reconoce sus prácticas ambientales y sociales. Entre los principales logros expuestos se destacan:

“La generación de más de 198.000 empleos directos e indirectos con un impacto económico superior a 220 millones de dólares durante el primer trimestre del año”.

Además, “la realización del primer desfile con huella de carbono neutro y el fortalecimiento de la industria creativa y cultural como uno de los principales aportes al PIB de la ciudad y la implementación de procesos de economía circular y la recuperación de saberes ancestrales en la elaboración de carrozas y estructuras”.

Así mismo, anunció que el Carnaval 2026 contará con más de 40 eventos populares de libre acceso, consolidando la descentralización de la fiesta y garantizando su presencia en todos los rincones de Barranquilla.

La Reina Michelle Char Fernández agradeció al Concejo Distrital por la invitación y resaltó el Carnaval como una expresión viva de identidad, memoria y orgullo de los barranquilleros.

Durante la sesión, los concejales coincidieron en la necesidad de consolidar el Carnaval como un instrumento de paz, convivencia ciudadana y desarrollo social. Reconocieron el esfuerzo constante de la monarquía, los equipos organizativos y los gestores culturales a lo largo del año, más allá de los días centrales de la celebración.