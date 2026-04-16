La exhibición de Luis Díaz en la serie ante el Real Madrid, coronada con el gol que impulsó al Bayern Múnich a las semifinales de la Uefa Champions League, generó elogios de peso en el fútbol internacional, con voces autorizadas que coinciden en resaltar no solo su talento, sino su carácter decisivo en los momentos más exigentes.

El exdelantero francés Thierry Henry puso el foco en la dimensión mental del atacante colombiano, al considerar que acciones como la que definió la eliminatoria trascienden la técnica.

“Enviar a un club como el Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League con un gol como ese… escúchenme, no se trata solo de técnica. Todos tienen calidad en este nivel. Se trata de coraje”, afirmó, antes de profundizar en la exigencia emocional de ese tipo de escenarios.

Lluvia de elogios para Luis Fernando Díaz



No paran los halagos para el extremo guajiro luego de su soberbia actuación ante el Real Madrid.



Desde su papá, Mane Díaz, hasta distintos creadores de contenido del mundo se emocionaron por este tanto del futbolista colombiano. pic.twitter.com/lyJHMf2WBt — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 16, 2026

“¿Tienes el pecho para ello? Esos son los momentos que dictan tu carrera”, añadió, destacando también el respaldo de Michael Olise en la jugada decisiva.

Para Henry, lo que distingue a Díaz es su temple. “Sin miedo. Ninguno. Cero dudas en su mente. Solo instinto puro y, lo más importante, la compostura cuando las luces son absolutamente las más brillantes”, manifestó.

Desde Inglaterra, el exlateral Micah Richards fue más allá y cuestionó abiertamente la decisión del Liverpool de dejar salir al extremo guajiro en el pasado mercado de verano.

“Tenemos que ser realistas con esto. No puedo entender esa decisión. ¿Vender a Luis Díaz para quedarse con Gakpo? Eso no es solo un error futbolístico, es una mala decisión de vida, si me permiten decirlo así. Es ridículo”, disparó en CBS Sports.

Richards no escatimó elogios al describir su impacto en el campo. “Es un jugador que cambia el juego, un tipo que trae caos, energía y momentos de magia. El Liverpool no solo perdió a un jugador… perdió una joya, una joya absoluta”.

Y remató con una reflexión que resume el presente del colombiano en Alemania. “Estás viendo a Díaz ahora en el Bayern Múnich, rompiéndola en el escenario más grande, actuando de forma electrizante, marcando contra el Real Madrid… y piensas: ¿cómo dejó que se fuera el Liverpool?”.

Elogios de los suyos

En el vestuario bávaro, su compañero Harry Kane también subrayó el valor de la inspiración individual en instancias de máxima presión.

“A veces solo hace falta un momento, un momento mágico, una definición increíble o un pase increíble. En este caso, fueron dos grandes definiciones de Lucho (Díaz) y Michael (Olise) para sentenciar el partido, y de eso se trata la Champions League”, comentó el delantero inglés, reconociendo el peso específico del colombiano en la clasificación.

Por su parte, el técnico Vincent Kompany reveló detalles de la decisión que llevó a Díaz al gigante alemán y no dudó en respaldar su elección.

“Primero quiero agradecer a Arne Slot —técnico red— y al Liverpool por hacer posible este fichaje”, señaló tras eliminar al Real Madrid con anotaciones de Luis Díaz tanto en la ida como en la vuelta.

Kompany reveló que el Liverpool, en su momento, le pidió elegir para fichar entre Luis Díaz y Cody Gakpo. “Elegí sabiamente… Luis Díaz es uno de los extremos izquierdos más talentosos de Europa actualmente, y no hay duda”, sentenció, en una frase que sintetiza el consenso creciente alrededor del impacto del colombiano en la élite europea.