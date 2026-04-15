La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) avanza en un proyecto piloto que busca generar energía eléctrica a partir de la corriente del río Magdalena, mediante el uso de una turbina hidrocinética.

La iniciativa se desarrolla como parte de la estrategia de transición energética del departamento y tiene como objetivo evaluar el potencial del río para producir energía limpia sin afectar significativamente su dinámica natural.

De acuerdo con la entidad, el proyecto permitirá validar en condiciones reales un prototipo funcional y recopilar información técnica clave para la planificación energética en el Atlántico.

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El director de la C.R.A., Jesús León Insignares, explicó que este tipo de tecnología representa una alternativa sostenible para la generación de energía, especialmente en territorios con dificultades de acceso al servicio.

“Se trata de una tecnología limpia que aprovecha la fuerza natural del río Magdalena para generar electricidad, y que puede convertirse en una solución para comunidades que no cuentan con un suministro eficiente”, señaló.

Actualmente, el piloto se encuentra en operación en el sector del barrio Las Flores, donde un prototipo de turbina ya genera cerca de 2 kilovatios de energía, suficiente para abastecer entre 10 y 12 hogares.

Desde el componente técnico, el profesional Juan Carlos Nieto Beltrán explicó que la energía hidrocinética se obtiene del flujo constante del río, cuya velocidad en este tramo oscila entre 0,4 y 2,4 metros por segundo.

“Diseñamos un prototipo que gira con la fuerza de la corriente del río. Este piloto nos permitirá optimizar la tecnología y proyectar su uso a mayor escala”, indicó.

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El proyecto también contempla la posibilidad de integrar este sistema con otras fuentes renovables, como la energía solar y eólica, para ampliar su capacidad de generación y cobertura.

Como parte del proceso, se adelantan pruebas en campo y análisis técnicos y ambientales que permitirán evaluar la viabilidad de replicar este modelo en otras zonas del departamento.

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La C.R.A. también ha vinculado a la empresa Aquamar S.A. como aliado estratégico para las labores de instalación, anclaje y operación del sistema en el río.

Con esta iniciativa, la entidad busca avanzar en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles, al tiempo que fortalece la innovación tecnológica y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales en el Atlántico.

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