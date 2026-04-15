La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer este miércoles como avanza el proceso de intervención al coliseo de baloncesto Elías Chegwin, en el parque Tomás Suri Salcedo de la calle 72, uno de los escenarios míticos del deporte en la ciudad.

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Según lo explicado por el Distrito, se trabaja a buen ritmo el proceso de renovación total del maderamen de la superficie de competencia, el cual se desarrolla por fases.

“¡Estamos renovando nuestro coliseo Elías Chegwin! Iniciamos con el cambio total del maderamen de la superficie de competencia y realizamos el mantenimiento de los aires acondicionados y la cubierta del escenario deportivo", expresó el alcalde Alejandro Char en su perfil de la red social X (antes Twitter).

Lo primero fue el retiro del maderamen antiguo, con un equipo especializado, que a detalle y en tiempo récord desmontaron en toda la superficie. La madera se recicló y fue donada a institucionales distritales, promoviendo prácticas sostenibles, teniendo en cuenta la importancia histórica del escenario.

En esa línea, Char explicó: “Este es un lugar donde han crecido muchos talentos y hoy nos preparamos para seguir recibiendo torneos de talla internacional, con un espacio a la altura de lo que somos y con todas las especificaciones técnicas de la Fiba”.

Avanzan las fases

Como parte del proceso se recibió el nuevo maderamen importado, el cual cumplió con un proceso de aclimatación previo a su instalación, garantizando su adaptación a las condiciones del entorno.

Paralelamente, se realizaron trabajos de adecuación en la base de concreto, incluyendo el resane de juntas y grietas, con el fin de asegurar una superficie adecuada y prevenir futuros deterioros.

El secretario de Recreación y Deportes, Daniel Trujillo, informó que “actualmente se desarrolla la fase de instalación de la nueva superficie de competencia, que incorpora un sistema mejorado de soporte y tratamiento especializado, lo que permitirá una mayor durabilidad y calidad del escenario”.

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De igual forma, se realizaron intervenciones en el sistema de aire acondicionado y en la cubierta del escenario, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones generales de las instalaciones, para brindar mayor comodidad y seguridad a los asistentes, una vez entre en funcionamiento el escenario deportivo.