La construcción del Corredor Internacional de Juan Mina, que conectará al área metropolitana con los municipios de la zona costera y el sector industrial del Atlántico, avanza en un 20%. Así lo confirmó el gobernador Eduardo Verano, en una visita de inspección este martes a las obras.

“Esta obra va a cambiar la historia del sector y será como una nueva Vía 40. Tendrá todas las especificaciones y requerimientos para el transporte de maquinarias e insumos, el tránsito de transporte público y peatonal. Es una vía hecha a la medida de toda esta zona industrial”, afirmó el gobernador.

Agregó que: “estas son las obras que transforman territorios, que generan confianza y que dejan capacidad instalada para que el sector privado y el sector público sigan creciendo juntos. Estamos construyendo vías que son verdaderos motores de desarrollo”, ratificó el gobernador Verano.

De igual manera, el mandatario resaltó que: “el Corredor Internacional de Juan Mina forma parte del paquete de obras prioritarias con el que la administración departamental inició el año. El proyecto se extiende desde la Circunvalar de Barranquilla hasta la Circunvalar de la Prosperidad en una longitud de 7,2 kilómetros”.

Puso de presente también que: “el proyecto avanza con trabajos de levantamientos topográficos, excavaciones, conformación de terraplenes y actividades preliminares de adecuación del terreno, que permiten desarrollar la obra de manera ordenada y conforme a los diseños de ingeniería”.

A su vez, Verano explicó que la doble calzada Juan Mina cuenta con una inversión de $89.000 millones y está concebida para mejorar de manera sustancial los tiempos de desplazamiento entre el área metropolitana de Barranquilla, el sector industrial de la Zona Franca La Cayena y los municipios costeros de Piojó, Juan de Acosta, Tubará y Puerto Colombia.

Mientras tanto, el secretario de Infraestructura del Atlántico, Azael Charris, explicó que el inicio del año con este frente de obra activo demuestra la solidez técnica y administrativa del Plan Vial Departamental para garantizar el desarrollo logístico del territorio.

“Arrancamos el año con los proyectos más importantes del departamento en ejecución, cumpliendo el cronograma y avanzando de manera responsable. El corredor de Juan Mina es una obra estratégica que va a mejorar la movilidad regional y a soportar el crecimiento industrial y logístico del Atlántico en los próximos años”, señaló el funcionario.

Charris agregó que “la gestión predial avanza de manera satisfactoria con los propietarios, lo que permite proyectar la continuidad de los trabajos en los primeros cinco kilómetros del trazado total del corredor para las próximas semanas”.

De esta manera, la administración tiene contemplado que este Corredor Internacional de Juan Mina sea diseñado como una plataforma de desarrollo económico, al conectar al departamento con un área de más de 600 hectáreas disponibles para la instalación de nuevas empresas, parques industriales y proyectos productivos que generarán empleo y dinamizarán la economía regional.

Es de anotar que el corredor hace parte del Plan Vial Departamental 2024-2027, que contempla la intervención de 115 kilómetros de vías nuevas y mejoradas en todo el Atlántico, con proyectos en estructuración, contratación y ejecución que permitirán transformar la movilidad, impulsar la competitividad y consolidar al departamento como un nodo estratégico para el desarrollo industrial y turístico del Caribe colombiano.