Este martes 13 de enero, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó oficialmente los 20 buses que hacían falta para completar las 80 unidades prometidas.

Esta renovación la realizaron con el fin de fortalecer la calidad del servicio a los usuarios mejorando frecuencias, cumplimiento de horarios, confort y reduciendo emisiones contaminantes.

La nueva flota está representada en 65 buses articulados con capacidad para 160 pasajeros y 15 buses tipo padrón para 80 pasajeros. De acuerdo con las especificaciones técnicas de los vehículos, todos operan con gas natural reduciendo en un 99% las emisiones de material particulado y en un 30% los gases de efecto invernadero.

Cabe destacar que con la llegada de los nuevos buses se espera cumplir con la meta de transportar a más de 90.000 pasajeros diarios que gozarán de mayor confort, mejores tiempos y una flota de bajas emisiones 100% renovada.

A través de su cuenta en X, el mandatario compartió el recibimiento de estos nuevos buses.

“Con esta nueva flota de Transmetro, en Barranquilla le devolvemos la dignidad al pasajero. Hoy completamos la flota de los 80 nuevos buses de Transmetro con la llegada de 20 articulados que fortalecen nuestro Sistema de Transporte Masivo”, expresó el mandatario de los barranquilleros.

Cortesía

Con una inversión de $140 mil millones de pesos, los nuevos buses cuentan con accesibilidad inclusiva y espacios adecuados para personas en condición de discapacidad y usuarios con perros de asistencia; botón de pánico a la mano del operador; servicio de wifi; puertos USB para carga de equipos celulares; cámaras de seguridad y vigilancia con reconocimiento facial y monitoreo de fatiga del conductor; aire acondicionado, entre otros beneficios.

“Prometimos transformar Transmetro con sus buses y mire que lo hemos venido logrando. Con estos 20 completamos 80 buses y, con eso, calidad de vida para nuestra gente. Esto es más tiempo para la familia, un confort en el viaje, más amigable con el medioambiente. Esta es otra ciudad y esto va a permitir que la gente cada día use más el sistema de transporte y dejen su carro en la casa. Así, también ayudamos en la movilidad de la ciudad”, finalizó el jefe del Distrito.

Tras estas inversiones, la Alcaldía de Barranquilla invita a todos los usuarios a cuidar las estaciones, buses y cada uno de los elementos del sistema de transporte, recordando que son de todos y para todos, para seguir avanzando hacia una movilidad más inteligente, sostenible y que beneficie a toda la ciudad.