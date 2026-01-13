Entre murales de concreto que rodean los 16.000 metros, de la esquina de la Calle 76 con Carrera 68, se levanta un recinto de árboles, tierra y fuentes de agua que ha albergado por más de 70 años animales nativos y exóticos de la región Caribe Colombiana, el zoológico de Barranquilla.

A pesar que desde su apertura en 1953, ha sido referente de patrimonio turístico, educativo y de conservación de las especies en vía de extinción, atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente tras el déficit de ingresos que amenazan su sostenibilidad, y que ha llevado a tomar medidas ante la crisis, como lo es el aumento en la tarifa de boletería.

El ajuste en las tarifas responde a su vez al incremento del salario mínimo en 2026, y que se ve reflejado en la estructura de costos intensiva del personal. De acuerdo con información oficial, casi el 50 % de los gastos del zoológico representa el talento humano altamente calificado. Aquellos cuidadores, veterinarios, zootecnistas, biólogos, educadores y personal de apoyo, que velan por el cuidado de los animales que habitan en cada espacio, operando permanentemente e incluso cuando las puertas se han cerrado a los visitantes.

Además de los costos asociados al bienestar animal, al ser cerca de 700 especies que requieren atención diaria, alimentación especializada, medicamentos, insumos médicos y exámenes paraclínicos, lo que convierte en una institución con costos fijos elevados, sin posibilidad de reducción, e indispensables para poder operar responsablemente.

A este factor, se suman otros gastos afectados por el aumento del salario, como lo es vigilancia y el mantenimiento de una infraestructura con más de 70 años de antigüedad, cuyo deterioro encarece cada intervención y limita las posibilidades de modernización.

En contraste, cerca del 70 % de los ingresos del zoológico proviene directamente de la venta de boletería, lo que deja a la institución altamente expuesta a la fluctuación en la visitación y a los cambios en el comportamiento del público.

Nuevas tarifas 2026

En ese contexto, los nuevos valores de boletería para el año 2026, serían:

Boleta general: $42.900.

$42.900. Boleta para niños (entre 80 y 150 cm): $36.900.

$36.900. Niños que midan menos de 80 cm: ingreso gratuito.

Desde la administración del zoológico se insiste en que el aumento no responde a un afán recaudatorio, sino a la necesidad de cubrir costos que siguen creciendo y garantizar condiciones mínimas de bienestar animal y operación responsable.