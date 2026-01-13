En las últimas horas se conoció que Intercolombia adopta oficialmente la marca ISA Energía y consolida una identidad global alineada con la estrategia ISA2040, clave para la transición energética.

Lea más: Superservicios anuncia respaldo a propuesta para que usuarios del país asuman vía tarifa deuda de Air-e

Asimismo, esta decisión de marca, tomada por ISA a finales de 2024, ya había sido implementada por las filiales en Brasil y Chile, posteriormente en Perú, y ahora es adoptada por las empresas del grupo en Colombia.

En este nuevo contexto, ISA Energía asume la administración, operación y mantenimiento de los activos de transmisión propiedad de Transelca, los cuales se integran a los activos de ISA que Intercolombia venía gestionando desde 2014. “Este proceso permitirá una mayor eficiencia en la operación del sistema eléctrico nacional y fortalecerá las capacidades técnicas para garantizar su confiabilidad y resiliencia", señalan.

Con la evolución hacia ISA Energía y la administración de los activos de Transelca, esperan impulsar soluciones que aceleren la transición energética en Colombia.

Ver más: Aumento en quejas y reclamos en las EPS corresponde a situación propia del sistema de salud: Superintendencia

Con esta decisión, ISA Energía consolida su presencia en más de 400 municipios del país con cerca de 14.000 kilómetros de líneas, 120 subestaciones y un equipo humano de 735 trabajadores.