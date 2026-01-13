Ante el incremento registrado de las peticiones, quejas y solicitudes a nivel nacional, que pasaron de 322,03 a 420,83 reclamos por cada 10 mil afiliados en los últimos 12 meses, la Superintendencia de Salud dio a conocer que dispondrá de un plan para atender de manera focalizada la atención en las regiones, departamentos y municipios que concentran la mayor vulnerabilidad social.

En ese sentido, la entidad fue enfática en que este comportamiento constituye un fenómeno sistémico y estructural, asociado a las tensiones propias del modelo de salud.

Adicionalmente, mencionó que el análisis comparativo entre EPS intervenidas y no intervenidas evidencia que los mayores incrementos porcentuales se concentran en EPS no intervenidas, superando ampliamente el crecimiento promedio del sistema.

De esta manera, la Supersalud confirmó que: la EPS que mayor tasa de PQRDS acumuladas registra es Comfenalco Valle, EPS no intervenida, con una tasa de 643,56 reclamos por cada 10.000 afiliados, seguida de SOS, con una tasa de 584,80, y Capital Salud, también no intervenida, con una tasa de 582,50”.

Puso de presente también que: “de las 10 EPS con mayor tasa de PQRDS, el 60% corresponde a EPS sin medida de intervención, destacando que Nueva EPS con una tasa de 439,08 no se encuentra entre los primeros lugares, superada por EPS como Sanitas con 452,46; Sura, con 467,38; Salud Total con 511, 65, Compensar con 512,01 y Capital Salud con 582,50”.

Así las cosas, se dispuso de un estricto seguimiento tanto a las EPS intervenidas como no intervenidas en su modelo de atención y respuesta a las PQRDS, mediante el fortalecimiento de un modelo que garantice mayor y mejor acceso de la ciudadanía a los canales de atención y protección de sus derechos.

Este modelo de atención contempla priorizar las zonas con mayor volumen de variación porcentual en quejas y reclamos en los últimos 12 meses, de acuerdo con sus respectivas y particulares condiciones epidemiológicas y de morbilidad.