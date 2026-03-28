Barranquilla sigue apostándole a diversificar su oferta turística, esta vez con un enfoque en la naturaleza y la biodiversidad. En esa línea, el Zoológico de Barranquilla lideró un encuentro que reunió a guías, agencias de viajes, hoteles y periodistas, con el objetivo de fortalecer este segmento en la ciudad.

El espacio permitió mostrar el potencial del zoológico como un escenario que va más allá del entretenimiento, integrando componentes de educación ambiental, conservación y contacto directo con la biodiversidad de la región.

Con más de 70 años de trayectoria, el zoológico se ha consolidado como un referente en el Caribe colombiano. Actualmente alberga cerca de 700 animales de unas 120 especies, de las cuales más del 70 % corresponde a fauna nativa. A esto se suma su riqueza botánica, con más de 80 especies de plantas y 60 especies de árboles.

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Desde la entidad destacan que los zoológicos modernos cumplen un papel clave dentro del turismo de naturaleza, al funcionar como espacios que acercan a las personas al conocimiento de la fauna y promueven la conciencia sobre la conservación de las especies.

“El zoológico es un espacio que va más allá del entretenimiento. Es un escenario donde las personas pueden comprender la importancia de la biodiversidad y su rol en la protección de la vida silvestre”, afirmó Adriana Rojas, directora de Mercadeo y Comunicaciones del zoológico.

Durante la jornada, los asistentes participaron en recorridos guiados y espacios de diálogo que permitieron fortalecer la articulación entre los distintos actores del sector turístico.

“La experiencia fue muy grata. Es mucho lo que hay que conocer de la fauna de nuestro departamento y la labor pedagógica del zoológico es fundamental”, señaló Ingrid Trespalacios, guía turística que hizo parte del encuentro.

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La iniciativa cobra relevancia en una región como el Caribe colombiano, caracterizada por su diversidad de ecosistemas, que incluyen manglares, bosques secos, sabanas y zonas marinas, además de ser clave para especies endémicas y aves migratorias.

Con este tipo de estrategias, el Zoológico de Barranquilla busca consolidarse como un punto clave dentro del turismo de naturaleza, al tiempo que promueve experiencias que conectan a los visitantes con el cuidado y la protección del entorno.

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