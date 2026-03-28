El inmueble donde durante años funcionó una de las boleras más tradicionales de Barranquilla entrará en subasta electrónica abierta al público los próximos 27 y 28 de abril, en un proceso liderado por la empresa Activos por Colombia.

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Ubicado en la carrera 51B # 94–110, en el sector Altos del Limón, el activo sale al mercado con un precio base de $15.902.420.033, en una operación que busca atraer inversionistas interesados en desarrollar proyectos en una de las zonas con mayor dinámica urbana de la ciudad.

Durante años, este espacio fue reconocido como un punto de encuentro para familias y grupos de amigos, consolidándose como un lugar representativo del entretenimiento en Barranquilla. Hoy, el inmueble vuelve a ser noticia, esta vez por su entrada al mercado como oportunidad de inversión.

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El predio cuenta con 5.032,22 metros cuadrados construidos y un área de lote de 4.533,75 metros cuadrados, características que, junto con su ubicación estratégica, lo proyectan como un espacio con potencial para usos comerciales, residenciales, de entretenimiento u oficinas.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, el proceso de subasta se realizará de manera virtual a través de la plataforma ActiBID, disponible en el portal web de Activos por Colombia. Los interesados deberán registrarse previamente entre el 4 y el 12 de abril para poder participar.

“La salida de este activo al mercado abre la puerta a nuevos desarrollos en un punto estratégico de la ciudad. Por su escala y ubicación, puede atraer inversión, activar nuevas oportunidades de negocio y contribuir al dinamismo económico de Barranquilla”, señaló Abraham Katime, CEO de la entidad.

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Este proceso hace parte de una estrategia orientada a poner en valor activos que han estado bajo administración estatal, promoviendo su incorporación a la dinámica económica de las ciudades y su transformación en proyectos productivos.

Con la subasta de este inmueble, Barranquilla no solo suma una nueva oportunidad de inversión en el norte de la ciudad, sino que también abre un nuevo capítulo para un espacio que durante años hizo parte de la memoria recreativa de varias generaciones.

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