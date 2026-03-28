Este año, la conmemoración de la Semana Santa en el Atlántico se vive en medio de una nutrida agenda de eventos religiosos y gastronómicos, sin dejar de lado la tradicional oferta de sol y playa.

En medio de esta temporada, la fe y la tradición se entrelazan con otras experiencias turísticas que llaman a conocer las iglesias emblemáticas del departamento y participar en actos litúrgicos, al tiempo que se disfruta de su riqueza cultural y gastronómica.

El gobernador Eduardo Verano destacó que, en primer lugar, se contará con 430 eventos en 23 municipios, incluyendo cerca de 100 procesiones y más de 180 celebraciones eucarísticas.

“Es una programación muy completa para quienes viven esta temporada como un espacio de fe, recogimiento y reflexión espiritual”, destacó.

Asimismo, resaltó la diversidad gastronómica como otro de los grandes atractivos: “También tenemos una oferta culinaria en crecimiento, con nuevos restaurantes y propuestas que combinan tradición y calidad, a precios accesibles”.

Auge del turismo religioso

La Ruta de la Fe es la estrategia desplegada en el departamento que integra diversos destinos y actividades enmarcadas en manifestaciones culturales y religiosas que reflejan la riqueza espiritual y patrimonial de la región. Este circuito, además, invita a los peregrinos y turistas a conocer lugares emblemáticos para la fe en el departamento.

En el municipio de Sabanalarga, la parroquia San Antonio de Padua es el escenario de un concierto de música sacra, así como la solemne vigilia pascual del Sábado de Gloria en la plaza principal del municipio.

El viacrucis en vivo de Usiacurí es una de las tradiciones religiosas más emblemáticas del Atlántico. Es organizado por la Fundación Juventud Sagrada (Juvsa), que lleva más de 26 años realizando esta representación teatral de la pasión de Cristo. Para este año está programado a las 9:00 a. m. del Viernes Santo.

En el municipio de Soledad, además de las eucaristías y procesiones en la parroquia San Antonio de Padua en Soledad, este año se han programado exposiciones de arte sacro.

El turismo religioso se fortalece en el municipio de Tubará. La parroquia San José, un icono de más de 120 años, junto a sitios turísticos emblemáticos, como el Chorro de San Luis, conocido por el “milagro del agua”, donde los fieles buscan el líquido con “poderes sanadores”.

A eso se suma una programación variada en turismo religioso y cultural en Piojó. Además de las manifestaciones llenas de fe en la parroquia local, también ofrece una propuesta gastronómica para deleitar a propios y turistas. Desde el Domingo de Ramos, ofrece un festival del dulce con una variedad de sabores, a partir de las 8:00 a. m.

“Esta es una apuesta por la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural inmaterial y por el reconocimiento de estas manifestaciones como un legado vivo que se transmite de generación en generación. Con la Ruta de la Fe no solo acompañamos las expresiones de espiritualidad de nuestras comunidades, sino que también dinamizamos el turismo cultural en el departamento”, destacó el secretario encargado de Cultura y Patrimonio departamental, Jorge Ávila.

Cabe destacar que desde la Gobernación se ha visionado el turismo religioso durante Semana Santa como una “importante fuente de ingresos para el Atlántico”, puesto que genera dinamismo para sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio de artesanías.

A eso se suma que esta ruta “impulsa la conservación de monumentos históricos y fomenta el sentido de pertenencia e identidad cultural entre los habitantes” del departamento.

Cortesía El Muelle 1888 busca posicionarse como el epicentro de la experiencia turística en el Atlántico.

Eventos gastronómicos

Uno de los componentes diferenciales de este año es la nutrida agenda de festivales que rinden culto a los sabores ancestrales, especialmente al dulce tradicional, símbolo de la hospitalidad y la cultura local durante los días santos.

En Luruaco, entre el 28 y 29 de marzo, en la plaza principal, se cumplirá el XIV Festival del Dulce Tradicional. En el corregimiento de Chorrera, en jurisdicción de Juan de Acosta, tendrá lugar el Festival del Dulce y el Bejuco y feria artesanal, del 2 al 5 de abril.

Manatí, por su parte, contará con el Festival del Dulce, el 29 de marzo en la plaza principal. En Sabanagrande, a su turno, dicho festival gastronómico se cumplirá en la plaza principal, el mismo 29 de marzo.

El Festival del Dulce parroquial y Feria Artesanal en Sabanalarga se extenderá del 29 de marzo al 5 de abril, mientras que en Ponedera se desarrollará el tradicional Festival del Dulce durante el Domingo de Ramos.

En Palmar de Varela, la plaza principal se llenará de dulces sabores con su Festival del Dulce (29 de marzo), al tiempo que en Puerto Colombia se realizará el Festival del Frito y del Dulce. Ese mismo día, en Malambo, habrá un festival gastronómico en la plaza principal.

El 2 de abril, por su parte, Suan disfrutará del Festival del Dulce Artesanal en el Malecón.

‘Mar de Sabores’

El Muelle 1888, en Puerto Colombia, se encuentra listo para recibir a locales y turistas durante la Semana Santa con una apuesta gastronómica y turística que busca posicionar este escenario como el corazón de la experiencia en el departamento.

La mencionada estrategia reúne a los 15 restaurantes del muelle bajo una propuesta unificada que resalta el producto marino, a través de la creación de platos especiales diseñados exclusivamente para la temporada, en los que el pescado y los mariscos son protagonistas.

Durante esta Semana Santa, se proyecta la llegada de más de 15.000 visitantes al Muelle 1888, lo que permitirá dinamizar la economía local y fortalecer el ecosistema turístico del municipio de Puerto Colombia.

“Con esta estrategia estamos impulsando el turismo y generando oportunidades para nuestros emprendedores. El Atlántico tiene todo para ser un destino competitivo, y el Muelle 1888 es una muestra de ello”, destacó la secretaria de Desarrollo Económico del departamento, Marisabella Romero.

Luz Adriana Calle, locataria de Muelle 1888, resaltó que “para nosotros esto es una gran oportunidad. Nos permite mostrar nuestra cocina, atraer más clientes y hacer parte de una experiencia que conecta a todos los restaurantes”.

Es preciso anotar que Muelle 1888 hace parte de un circuito turístico que se complementa con la Plaza de Los Inmigrantes y varios balnearios.

La oferta también se extiende a las playas de Salinas del Rey, que recientemente fue la sede del Salinas Fest 2026, así como en el corregimiento de Santa Verónica, en jurisdicción de Juan de Acosta, donde se avanza en el proceso de recuperación del sector de playas.

Activan estrategia para garantizar la salud durante la temporada

La Secretaría de Salud del departamento puso en marcha una estrategia para garantizar la atención oportuna, control de alimentos y prevención de riesgos durante la Semana Santa.

“El mensaje es claro: vivir esta Semana Santa con responsabilidad. Es un tiempo para la familia, donde los únicos excesos deben ser la felicidad, el amor y los abrazos”, expresó el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, al invitar a los ciudadanos a hacer del autocuidado una prioridad.

En municipios como Santa Lucía, Campo de la Cruz, Luruaco, Repelón, Manatí, Sabanalarga, Suan y Ponedera, la presencia institucional del equipo de Salud Pública se ha intensificado con el desarrollo de jornadas de capacitación dirigidas a comerciantes de pescado y comunidad sobre higiene e inocuidad de alimentos.

Hidratación constante, uso de bloqueador solar cada dos horas, evitar la exposición directa al sol en horas críticas y no ingresar al agua bajo efectos del alcohol son algunas de las recomendaciones a los ciudadanos en esta temporada.