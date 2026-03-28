Una crítica situación en su infraestructura presenta el puente de la Cordialidad con Circunvalar, que comunica a Barranquilla con Galapa. Su deterioro estructural sigue generando sobrecostos logísticos y problemas de congestión vehicular, por lo que desde la Cámara Colombiana de Infraestructura seccional Norte se radicó un nuevo derecho de petición ante el Instituto Nacional de Vías (Invías) para conocer el estado del proyecto de modernización.

De acuerdo con el gremio, a pesar de que el proyecto de mejoramiento del corredor vial ya fue adjudicado todavía no han comenzado las obras.

“Las afectaciones son reiterativas, ya que existe un reducción del 25 % en la eficiencia en la distribución de mercancías, y sobrecostos logísticos en el costo promedio de operación de un vehículo de carga, afectando la competitividad regional, el cumplimiento en las entregas y la sostenibilidad de las cadenas de abastecimiento”, declaró.

En ese sentido, el gremio puso de presente que “actualmente, un trabajador que se desplaza entre Barranquilla y la zona industrial de Galapa puede perder hasta 20 horas mensuales en trancones en un tramo de cerca de 3 kilómetros”.

De esta manera, informó que se han radicado dos derechos de petición ante el Invías para solicitar avances en el proyecto de esta carretera.

“Solicitamos información clara y detallada sobre la existencia, estado y proyección de un proyecto orientado a la modernización y ampliación de este puente, ubicado en la conexión entre la Avenida Circunvalar de Barranquilla y el municipio de Galapa”, recalcó.

Jenny Reyes, directora ejecutiva del Consejo Empresarial y de Organizaciones Atlántico y Magdalena, aclaró que hay que establecer alternativas para dar inicio al proyecto.

“Estamos preocupados porque el proyecto para modernizar el corredor vial del puente de la Cordialidad ya fue adjudicado y dentro del proceso estaba consignado que las obras tenían que avanzar en diciembre, pero en una reunión reciente que tuvimos, el Invías nos comentó que apenas estaban revisando los estudios y diseños”, indicó.

Sumado a esto, mencionó que “hubo una suspensión del proyecto por un tema de suministro de materiales para la obra, entonces de inmediato nos alertamos y cuadramos una reunión con el Invías para establecer alternativas y propuestas que den celeridad al proyecto”.

Por su parte, Néstor Escorcia, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, describió algunas deficiencias técnicas en la infraestructura: “Si bien no hay un falla estructural en el puente, hay ciertos factores como la erosión de los taludes que ponen en riesgo su estabilidad. Además, a las orejas de este corredor vial le falta pavimentación y asfalto”.

Seguidamente, contó que “otro de los problemas es que hay un arroyo secundario que se desborda en esta zona cuando llueve y forma charcos de agua en la vía. Las autoridades ambientales también tienen que apropiarse de esto y del espacio público que está contaminado de basuras y vendedores informales”.

Denuncias de la ciudadanía

Durante un recorrido que realizó un equipo de esta casa periodística por la zona se pudo constatar la afectación directa que tiene la congestión vehicular para la ciudadanía barranquillera.

Lucía Pérez, residente en Villas de la Cordialidad, manifestó su preocupación ante los trancones que se generan en la parte superior del puente de la Cordialidad por la ‘nevada de buses’.

“Me encargaron transportar a cerca de 1.200 niños durante el día para llevarlos hasta el colegio, pero a veces duramos hasta 2 o 3 horas esperando que el tráfico fluya por los buses intermunicipales que se parquean en la parte superior del puente e impiden el paso. Pedimos una pronta solución para este problema”, contó a EL HERALDO.

Mientras que Gustavo Paternina, residente del sector de Villa Olímpica, en Galapa, denunció que “no hay manera de agilizar la entrada a Barranquilla por la Cordialidad debido a que esta vía nacional está en mal estado desde hace varios años”.

Hacen prórroga para el desarrollo del proyecto de mejoramiento

El Consejo Empresarial y de Organizaciones del Atlántico y Magdalena dio a conocer que el presupuesto actual asignado para el proyecto de mantenimiento del puente de la Cordialidad es insuficiente para una intervención integral de la infraestructura.

Según la información consignada en el Secop ll, el contrato tiene orden de inicio del 24 de diciembre de 2025 y un tiempo de ejecución de 4 meses, aproximadamente. Sin embargo, debido a una serie de complejidades, el contratista recibió una prórroga hasta el 24 de mayo del presente año para ejecutar las obras.

Dicho contrato cuenta con un presupuesto de $2.000 millones para la ejecución de sus obras.

“Está contemplada la instalación de base y subbase granular, así como la colocación de carpeta asfáltica ”, se lee en el archivo.

Además, el proyecto incluye “una mejora de la capacidad hidráulica mediante obras de drenaje o subdrenajes; estructuras de protección en las entradas y salidas”.

Así las cosas, la nueva prórroga del contrato incluye una actualización de las adecuaciones y diseños necesarios para garantizar la continuidad de la obra.