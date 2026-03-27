El Distrito de Barranquilla informó que hasta este martes 31 de marzo estará disponible el descuento del 10% por pronto pago en la tasa de derecho de tránsito 2026. Los ciudadanos que deseen aprovechar este beneficio lo podrán hacer tanto de manera virtual como presencial en las sedes habilitadas de la administración.

De acuerdo con las autoridades, el valor del derecho de tránsito sin el descuento será de $299.000 y con el 10% de descuento será de $269.100.

Mientras que para los vehículos eléctricos, híbridos eléctricos, motocicletas, motociclos, mototriciclos y similares la tasa de derecho de tránsito 2026 con descuento ya incluido será de $134.550 y sin descuento será de $149.500.

“Esta medida fue implementada para beneficiar a los propietarios de vehículos con placas de Barranquilla que quieran estar al día con sus compromisos y ser parte del desarrollo de la ciudad”, declaró la Alcaldía.

Además, la administración recordó que para los días lunes 30 y el martes 31 de marzo, los pagos se realizarán exclusivamente en línea a través de nuestra sede electrónica: http://www.barranquilla.gov.co/transito/

Es importante destacar que la ciudadanía puede realizar el trámite de radicado de cuenta en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla.

En caso de que el vehículo se encuentre matriculado en otros organismos de tránsito del país y circula por las vías de la ciudad, se pueda hacer este trámite también con grandes beneficios como la exención del pago del derecho de tránsito durante el primer año y la facilidad de hacer sus trámites de forma rápida y segura con un servicio local.

De esta manera, aquellos que deseen realizar su pago pueden ingresar a la plataforma en línea, seleccionar el enlace de pagos en línea, en la opción derechos de tránsito, y luego pagar e imprimir el pago.