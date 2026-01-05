La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, anunció que desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo estará vigente el descuento del 10 % por pronto pago en la tasa del derecho de tránsito correspondiente a la vigencia 2026.

El Distrito indicó que esta medida busca beneficiar a los propietarios de vehículos con placas de Barranquilla que deseen mantenerse al día con sus obligaciones y contribuir al desarrollo de la ciudad.

El valor del derecho de tránsito sin descuento es de $299.000, mientras que con el beneficio por pronto pago queda en $269.100. En el caso de los vehículos eléctricos, híbridos eléctricos, motocicletas, motociclos, mototriciclos y similares, la tarifa del derecho de tránsito 2026, con el descuento ya incluido, será de $134.550, y sin descuento, de $149.500.

La Secretaria de Tránsito aclaró que, de conformidad con los artículos 3° y 4° del Acuerdo Distrital No. 016 de 2025, el descuento del 10 % por pronto pago no es acumulable con otros beneficios o incentivos. Este aplica únicamente para los vehículos que hayan realizado matrícula inicial o radicación de cuenta en Barranquilla antes del 24 de noviembre de 2025.

Para los vehículos eléctricos, híbridos eléctricos, motocicletas, motociclos, mototriciclos y similares, el descuento se otorga conforme a lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo Distrital No. 009 de 2020.

Beneficios para quienes matriculen su vehículo en Barranquilla

La Alcaldía informó que los propietarios de vehículos matriculados en otros organismos de tránsito del país pueden realizar el trámite de radicación de cuenta en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla y acceder a beneficios como la exención del pago del derecho de tránsito durante el primer año, además de la facilidad de realizar trámites de manera ágil y segura con atención local.

La secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, invitó a los propietarios a ponerse al día y aprovechar el descuento por pronto pago. “Con su pago contribuimos al desarrollo de Barranquilla y fortalecemos las acciones para una movilidad más segura, ordenada y al servicio de todos”, afirmó.

Para facilitar el proceso, los contribuyentes pueden realizar el pago a través de la sede electrónica ttp://www.barranquilla.gov.co/transito/(opción Pagos en línea – Derechos de tránsito), o directamente en el enlace http://bit.ly/3xz7ml2

También está disponible el pago en los bancos Davivienda, ubicados en las sedes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial o en cualquier oficina Davivienda del país, descargando previamente el estado de cuenta desde la página web oficial.