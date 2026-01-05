Profesionales del Atlántico podrán acceder a 100 becas de maestría en áreas clave como inteligencia artificial, energías renovables y marketing digital, a través de una convocatoria que busca cerrar brechas de talento y responder a la demanda de perfiles especializados en el mercado laboral del Caribe.

En medio de un panorama profesional en donde la formación avanzada se traduce en mejores ingresos y oportunidades laborales, se abrió la convocatoria 100 Maestrías por Colombia, una iniciativa impulsada por el sector privado y la Gobernación del Atlántico que pretende responder a la demanda de perfiles especializados en el mercado laboral del Caribe.

La iniciativa educativa está dirigida a profesionales que trabajen en Barranquilla, tanto como en los municipios de Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y otras zonas del Atlántico, y quienes deseen continuar el escalafón de la formación académicas sin que el costo, la distancia o la falta de tiempo, o el abandonar sus responsabilidades laborales representen un obstáculo.

De acuerdo con datos del Observatorio Laboral para la Educación, una persona con título de maestría puede ganar hasta 2,2 veces más que quien solo cuenta con pregrado y aumentar en cerca del 30 % sus probabilidades de empleo o ascenso.

Estas cifras explican el por qué el acceso a posgrados se ha convertido en un factor decisivo en el departamento, territorio donde la demanda de talento especializado sigue en aumento.

Programas nuevos

Iniciando clases en febrero, las maestrías tendrán una duración de entre 12 y 15 meses, y se cursarán en modalidad virtual y asincrónica en universidades internacionales aliadas como lo son Udavinci y Università eCampus.

La oferta académica incluye maestrías en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Ciberseguridad, perfiles altamente solicitados en sectores como logística, comercio exterior, industria, servicios empresariales y transformación digital de entidades públicas del Caribe.

Así como programas en Marketing Digital, con énfasis en analítica y comercio electrónico; Energías Renovables y Eficiencia Energética, áreas estratégicas para proyectos industriales y portuarios sostenibles; y Ciudades Inteligentes y Sostenibles, enfocadas en planeación urbana, movilidad y desarrollo territorial.

“Estas maestrías responden a necesidades reales del mercado laboral del Atlántico y a los perfiles que hoy están buscando las empresas y las instituciones públicas del Caribe colombiano”, explica Tatiana Fuentes, gerente de Educa-Edtech.

Requisitos y proceso de inscripción

La convocatoria no cuenta con límite de edad y la experiencia laboral supone un valor agregado, aunque no es un requisito obligatorio, y para postularse los aspirantes deberán presentar diploma de pregrado, documento de identidad y hoja de vida actualizada. En un plazo máximo de tres días, se entrega la respuesta sobre el proceso de selección.

Las inscripciones estarán abiertas únicamente durante enero y se realizarán a través del portal www.alcaldiascol.com.

Además de la beca de maestría, los seleccionados podrán acceder a cursos gratuitos en inteligencia artificial, programas de inglés con certificación internacional y especializaciones complementarias, como parte de una oferta diseñada para fortalecer el perfil profesional en un mercado cada vez más competitivo.

A su vez, los títulos podrán ser convalidados en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la normativa vigente.

