La mañana de este lunes, el grupo de personas del movimiento ‘No Más Peajes’ volvieron a levantar las talanqueras de dos de los peajes del Atlántico, los puntos de cobro de Sabanagrande y Galapa, esta vez exigiendo un cambio en la forma de cobrar las tarifas y la eliminación de las casetas una vez se finalice la liquidación del contrato.

Lea más: Aqsur refuerza operación ante descenso del río Magdalena en Campo de la Cruz

Como se sabe, el Gobierno Nacional anunció el dos de enero que liquidará el contrato del actual concesionario Autopistas del Caribe SAS con fecha al 21 de julio.

Sin embargo el movimiento ahora reclama que durante los poco más de seis meses de actividad el peaje de Turbaco no cobrará a las categorías 1 y 2, al tiempo que piden no que haya un cambio de operador sino que los peajes sean eliminados desde el 22 de julio.

Así lo manifestó Rubén Llanos, presidente del movimiento ‘No Más Peajes’: “Estamos aquí porque estamos exigiendo el derecho a la igualdad con la caseta de Turbaco, en las categorías 1 y 2, donde cobran la ‘tarifa cero’, y el desmonte de las casetas para después del 21 de julio, que es la fecha en que se entrega este contrato de concesión de la ANI”.

Añadió que “no podemos aceptar que Turbaco esté exento y las demás casetas estén pagando” y manifestó que mantendrán las actividades hasta que venga un vocero del Gobierno Nacional para tratar el problema: “hasta entonces, seguiremos aquí”, cerró.

Por otro lado, el todavía concesionario, Autopistas del Caribe, señaló: “es importante precisar que los peajes correspondientes al proyecto Autopistas del Caribe no han sido desactivados ni suspendidos de manera general”.

Recordó que “el recaudo en las estaciones de peaje del corredor continúa realizándose conforme a las disposiciones vigentes y a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”.

Además, apuntó a que los “movimientos denominados ‘No Más Peajes’ en las estaciones de Galapa y Sabanagrande, quienes han actuado de manera ilegal al levantar las talanqueras, impidiendo temporalmente el cobro”.

Lea más: Puerto Colombia recibió más de 90 mil turistas durante el primer puente festivo del año

Por el momento, la tensión sigue en los peajes del Atlántico, esperando que se dé una solución a la situación.