Tras descender los niveles de la cuenca baja del río Magdalena, asociada la temporada de sequía, la empresa AQsur avanza en labores de preparación y ajustes operativos con el fin de asegurar el abastecimiento de agua en sus poblaciones cercanas, como lo es el municipio de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez.

Lea también: Puerto Colombia recibió más de 90 mil turistas durante el primer puente festivo del año

Las medidas se concentran en optimizar el sistema de captación y mantener la continuidad del servicio durante este periodo.

De manera complementaria, la empresa ejecutará labores de dragado en la zona de captación y, si la situación lo requiere, activará el apoyo con carrotanques, en caso de que el comportamiento del río afecte de manera más severa el suministro en la zona.

AQsur mantiene un monitoreo constante del nivel del Magdalena y anunció que informará oportunamente a la comunidad sobre cualquier cambio en la operación.A su vez, hizo un llamado a los usuarios a hacer un uso responsable del agua durante este periodo seco, en donde el recurso vital escasea.

Lea también: Ideam emite alerta amarilla en el Caribe colombiano por fuertes vientos y alto oleaje