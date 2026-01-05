En el primer puente festivo del 2026, Puerto Colombia registró la visita de más de 90 mil turistas; de este número, se estima que 67 mil disfrutaron de las distintas playas de este municipio costero.

La masiva asistencia de turistas nacionales y extranjeros posicionó una vez más a Puerto Colombia como el destino más visitado del departamento del Atlántico.

Solo en ocupación hotelera, la Secretaria de Turismo y Oficina de Desarrollo Económico, reportó el 95% y una activación económica de más de 7 mil millones de pesos en el sector comercial de la cabecera municipal y sus corregimiento.

El alcalde, Plinio Cedeño, destacó el dispositivo de seguridad que se dispuso para garantizar la seguridad de propios y visitantes. “Estamos felices de recibir año tras año a tantos turistas, nos hemos preparado a través de la instalación permanente de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para recibir a quienes hoy nos eligen como su destino para vacacionar, y por supuesto brindando lo mejor de Puerto Colombia y sus atractivos”, detalló el mandatario porteño.

Para la seguridad de propios y visitantes se desplegó un total de 120 unidades de Policía, 55 unidades del Cuerpo de Salvavidas, 55 unidades de Tránsito y Transporte, unidades de la Defensa Civil, y unidades Grupo de Salvamento y Rescate de la Policía Nacional, distribuidos en los 18 kilómetros de playas y puntos de mayor afluencia turística

Desde la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana se lideraron junto a la Policía Nacional y el Ejército Nacional caravanas mixtas de seguridad, así como operativos de control al espacio público, arrojando resultados positivos en materia de orden y salvaguarda de la integridad para propios y visitantes.

En materia de movilidad, la Secretaría de Tránsito y Transporte se reportó el ingreso de más de 16 mil vehículos y se impartieron 116 comparendos por violación a las normas de tránsito. Durante este primer fin de semana no se registraron siniestros viales en la jurisdicción.