El Día del Padre en Colombia ya tiene fecha confirmada para este 2026. La celebración se realizará el próximo domingo 14 de junio, una semana antes de la fecha habitual, debido a la coincidencia del tercer domingo de junio con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y el desarrollo del Mundial de Fútbol 2026.

Alemania busca enfermeros colombianos: ofrecen salarios de hasta $16 millones mensuales

Martin Scorsese colabora con una firma de IA y dice que la usa para crear ‘storyboards’

Aníbal Velásquez: 90 años de puro ‘sucundún’

La medida fue impulsada por la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, que promovió la campaña “El Día del Padre rueda el 14”, con el objetivo de permitir que las familias colombianas puedan disfrutar la celebración sin interferencias de la jornada electoral ni de los compromisos deportivos que concentrarán la atención del país.

Según explicó el gremio, restaurantes, centros comerciales, bares, tiendas de ropa, calzado y otros establecimientos concentrarán sus promociones, actividades especiales y eventos durante el fin de semana del 13 y 14 de junio. Además aprovecharán que el 15 de junio es festivo.

Fenalco Según explicó el gremio, restaurantes, centros comerciales, bares, tiendas de ropa, calzado y otros establecimientos concentrarán sus promociones, actividades especiales y eventos durante el fin de semana del 13 y 14 de junio. Además aprovecharán que el 15 de junio es festivo.

La decisión se tomó luego de que quedara oficialmente definida la segunda vuelta presidencial para el 21 de junio de 2026, fecha en la que los colombianos deberán acudir nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente del país.

A esto se suma la celebración del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que tendrá a la Selección Colombia participando durante esas semanas.

Halfpoint/Shutterstock Los padres deben convertirse en la guía de sus hijos.

Desde Fenalco señalaron que el adelanto permitirá que las familias dediquen una jornada exclusiva a homenajear a los padres, evitando que la fecha quede opacada por el ambiente electoral o deportivo.

Asimismo, el sector comercial espera una importante dinámica económica durante el puente festivo del 14 de junio. Restaurantes, hoteles, centros comerciales y marcas de diferentes sectores ya preparan descuentos, experiencias y campañas especiales para aprovechar la celebración.

¿Por qué es importante limpiar el inodoro y cada cuánto tiempo recomiendan hacerlo?

Además, el gremio indicó que el Mundial de 2026 ya está generando cambios en los hábitos de consumo de los hogares colombianos, especialmente en categorías relacionadas con reuniones familiares, entretenimiento, gastronomía y tecnología.