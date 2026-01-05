Hay una facticidad que rodea el puente de la Cordialidad con Circunvalar: es una estructura que representa un peligro para todos los que lo transitan.

La génesis de esta problemática radica en su deterioro. En distintos tramos del puente, buses han atascados en los barriales que se producen en la temporada de lluvias; peatones corren el riesgo de caerse por las barandas pequeñas del paso elevado; los trancones se acentúan en hora pico, y los carros particulares sufren daños por las socavaciones en la vía.

Jesús Rueda Los huecos en la vía ponen en riesgo a los carros.

De esta manera, en julio del 2025, el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que se realizarían las obras de mantenimiento en esta estructura. Tras varios meses de licitación, EL HERALDO pudo conocer que el proyecto —el cual tiene un valor estimado de $2.000 millones— ya está contratado e inició formalmente.

El contrato para el mantenimiento del puente fue adjudicado el 3 de diciembre de 2025 al contratista Consorcio Galapa MLS. Asimismo, la interventoría fue adjudicada a Humberto Jauregui & Cía. S.A.S.

El consorcio temporal está representado legalmente por Hugo Mauricio Tibata Alba; además, está conformado por las empresas SAM Ingeniería y Consultoría S.A.S. (10 %) y Constructora ML S.A.S. (90 %). La primera empresa está inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 2019; mientras que la segunda está registrada en la Cámara de Comercio de Medellín desde el 2023.

Esta casa editorial pudo conocer que el contrato tiene orden de inicio del 24 de diciembre de 2025 y un tiempo de ejecución de 4 meses aproximadamente.

Cabe destacar que el pasado lunes 29 de diciembre, un equipo de especialistas del Invías llevó a cabo la visita técnica para conocer las necesidades del sector y así determinar las alternativas de intervención.

Detalles de las obras

Dentro del contrato de mantenimiento está contemplada la instalación de base y subbase granular, así como la colocación de carpeta asfáltica en la vía que comunica a Galapa y Barranquilla.

La obra también incluye una mejora de la capacidad hidráulica mediante obras de drenaje o subdrenajes; estructuras de protección en las entradas y salidas, cunetas, filtros y todas aquellas obras que se requieran que garanticen la transitabilidad de la vía.

Así como la instalación de señalización, elementos de seguridad y demarcación vial de acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente del Ministerio de Transporte.

Altas expectativas

Luego del desplome del puente de la calle 30 quedó instaurado el temor de que la contingencia vuelva a ocurrir en otro paso elevado de la ciudad. Es por eso que la ciudadana Olinda Bolívar espera poder atravesarlo con celeridad cada vez que lo transita.

“Cuando una ya está encima del puente, busca salir rápido de ahí. Adicionalmente, hay una problemática y es que se utiliza como estacionamiento de buses intermunicipales”, expresó la barranquillera.

Por otro lado, el conductor de bus, Pedro Cuello, indicó que las calles son muy angostas, por lo que los trancones son “infinitos” y se presentan muchos accidentes.

Jesús Rueda Los peatones no cuentan paradas seguras para esperar los buses.

En cuanto a los peatones, la joven Zaret Torres indicó que el puente le genera temor, ya que los buses pasan muy cerca de donde se ubica y las barandas están deterioradas.

De esta forma, estos tres ciudadanos coinciden en que tienen altas expectativas de que las obras mejoren la situación en el puente.