Sobre el mediodía, a tan solo cuatro días de haber iniciado el 2026, en el cielo azul de Barranquilla se dibujaron nubes grises, trayendo consigo la caída de la primera lluvia del año, las popularmente llamadas cabañuelas de enero, sobre la ciudad.

Lea también: Levantan restricciones sobre el espacio aéreo del Caribe este domingo

Jesús Rueda

Desde diferentes sectores , y a través de redes sociales, usuarios compartieron vídeos de sus impresiones del fenómeno, el cual se presentó con intensidad media a pesar de no ser prolongado, acompañados de mensajes que celebraban el alivio del calor que arrasa con frecuencia a la Arenosa.

La primera lluvia del año en Barranquilla. Con fuerte brisa. Las cabañuelas que llamaban los ahuelos pic.twitter.com/nNDgVePzOg — Alix López Vargas (@alixlopezvargas) January 4, 2026

Cabañuelas de enero

La llegada de esta primera lluvia es significativa. En Barranquilla y a lo largo del Caribe colombiano, los meses iniciales del año suelen caracterizarse por un clima seco y de altas temperaturas.

Jesús Rueda

Durante enero, febrero y marzo, usualmente se registra poca precipitación. Esto hace que las primeras gotas sean un momento esperado, una señal de que la tan esperada temporada de lluvias, que inicia habitualmente a mediados de abril y se extiende hasta junio o julio se encuentra cerca.

Augurando una pausa momentánea en el clima característico con largas jornadas de sol intenso en las calles. Allí, la lluvia tomó por sorpresa a quienes se movilizaban a pie apurando el paso, cubriéndose con bolsos, y sombrillas mientras protagonizaban una escena cotidiana poco común para los primeros días de enero en Barranquilla.

Jesús Rueda

En algunos puntos de la ciudad, la lluvia evidenció situaciones recurrentes como acumulación de agua en vías, escurrimientos rápidos y dificultades temporales en la movilidad, especialmente en zonas donde el sistema de drenaje se ve exigido tras largos períodos sin precipitaciones.