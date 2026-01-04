Las operaciones aéreas en todos los sectores de la región Caribe ya se encuentran sin restricciones en su funcionamiento. Así lo dio a conocer el Ministerio de Transporte de Colombia este domingo.

“Tal y como lo anunciamos, hoy podemos confirmar que el espacio aéreo del Caribe ya se se encuentra completamente habilitado. Nuestra prioridad ha sido siempre proteger la seguridad aérea y garantizar que los pasajeros puedan movilizarse con normalidad, especialmente en una temporada de alta demanda de viajes”, aseguró la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Agregó que: “Seguimos trabajando de manera articulada con la Aeronáutica Civil y las aerolíneas para asegurar una operación segura, eficiente y confiable para todos los usuarios del transporte aéreo del país”.

Sumado a esto, la Aeronáutica Civil confirmó que la situación operativa ha sido superada y que las aeronaves afectadas están retomando sus itinerarios de manera gradual, conforme a los protocolos establecidos.

Desde el sector transporte se reiteró el llamado a los viajeros a mantener comunicación directa con sus aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus vuelos, mientras las autoridades continúan con el monitoreo permanente de la operación aérea.

Por otro lado, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con una aviación segura, conectada y al servicio de la ciudadanía, fortaleciendo la operación aérea como un eje clave para el turismo, la economía y la integración regional.