El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió este 5 de enero las alertas amarillas por condiciones lluviosas en el mar Caribe frente a la costa norte del país, mientras que se mantienen por la velocidad y altura de las olas que están afectando la costa del departamento de Atlántico y el resto del Caribe.

Durante la tarde de este domingo, el Ideam informó el incremento de lluvias de las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Resaltó en especial las que se presentaron en el sur de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Antioquia y Quindío.

El reporte diario también emite cinco alertas rojas por riesgo de inundaciones y crecientes súbitas en el Caribe colombiano, 13 naranjas y 11 amarillas.

De acuerdo con la entidad, se esperan en las próximas 24 horas lluvias con actividad eléctrica en gran parte de la región Pacífica y el sur del Caribe, así como en sectores dispersos de la región Andina, el suroriente de la Amazonía y los piedemontes llanero y amazónico.

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en áreas de los departamentos de Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Meta y Amazonas.

Asimismo, se pronostican lluvias significativas en áreas marítimas del océano Pacífico y en el Golfo de Urabá.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se mantendrán condiciones secas, con cielos de ligera a parcialmente nublados.