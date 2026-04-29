Más de 4.000 niños de Puerto Colombia y sus corregimientos disfrutaron con éxito la celebración del Mes de la Niñez 2026, una jornada cargada de alegría, entretenimiento y actividades pensadas para el bienestar de la infancia en todo el territorio.

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Lo novedoso de este 2026 fue el Gran Show del Circo Hermanos Monsalve, quienes durante dos días y cinco funciones, brindaron a niños y niñas de Puerto Colombia, Salgar, Sabanilla y corregimientos como Arroyo León I y II y Punta Roca un espectáculo lleno de magia y entretenimiento, que incluyó presentaciones de malabares, el reconocido show de Aurelio Cheveroni, payasos, el show de Mickey Mouse y presentaciones de las Guerreras K-Pop.

Además del entretenimiento, los asistentes recibieron obsequios como bicicletas, audífonos, aros de luz, kits de maquillaje, muñecas, balones, entre otros regalos, fortaleciendo así el espíritu de celebración y bienestar para la niñez del municipio.

De acuerdo con lo manifestado por el alcalde Plinio Cedeño Gómez, esta iniciativa reafirma el compromiso de la Administración Municipal con la garantía de espacios de sano esparcimiento, inclusión y felicidad para los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral y fortaleciendo el tejido social.

“Seguimos trabajando unidos por el bienestar de nuestra niñez, generando experiencias que contribuyan a su felicidad y crecimiento, muchos de estos niños nunca habían ido a un Circo y hoy estamos haciendo realidad esa ilusión de los más pequeños del hogar y quienes día a día alegran nuestras vidas, porque son el tesoro más valioso que tenemos como territorio”, destacó el alcalde Plinio Cedeño.

Cabe resaltar que, durante el Mes de la Niñez se realizaron diferentes actividades en materia educativa con entregas de kits escolares, visitas a los centros de desarrollo infantil y jornadas de vacunación.