Mediante un comunciado de prensa entregado este lunes, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió indagación previa contra servidores indeterminados de la Universidad del Atlántico por presunta inejecución de la sanción disciplinaria impuesta al actual rector de la institución educativa, Rafael Ángel Castillo Pacheco.

Según los datos de la Procuraduría, dicha sanción fue registrada en el Sistema de Información y Registro de Inhabilidades el 11 de marzo de 2025.

La investigación se abre “pues a pesar de haber sido suspendido del cargo por cuatro meses, mediante un fallo del 21 de febrero de 2025, fue nombrado como rector de la institución educativa el 17 de diciembre de la misma anualidad".

El ente de control ordenó la práctica de pruebas para aclarar por qué no se cumplió el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.

“Esta actuación disciplinaria busca individualizar a los servidores responsables de un posible incumplimiento de deberes”.

Es de anotar que el pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Educación designó como encargado a Rafael Castillo tras intervenir el centro de estudios superiores alegando “grave crisis de gobernabilidad, afectaciones al orden institucional y riesgos para la continuidad y calidad del servicio educativo”.

La designación de Castillo Pacheco es de carácter temporal y estará sujeta a la evolución de la situación interna de la Universidad del Atlántico y se puede prorrogar hasta por un año más.