El deterioro de los escenarios deportivos en la Universidad del Atlántico llevó a que los estudiantes del programa de Educación Física suspendieran sus actividades académicas tras una asamblea realizada este viernes en el bloque E, como forma de protesta ante las condiciones en las que se encuentran los espacios destinados a sus prácticas académicas.

La decisión, según explicaron, responde a la imposibilidad de continuar con normalidad sus clases, teniendo en cuenta que dependen directamente de estos escenarios para su formación.

Leer más: Distrito adelanta acompañamiento integral a propietarias de la vivienda intervenida en la 93

“Nos encontramos en una crisis que no se ha podido superar desde el año pasado. Hoy lo que vemos son escenarios deportivos en condiciones que no son aceptables”, señaló Cristian Chamorro, líder estudiantil y estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales.

Dentro de las principales preocupaciones de los estudiantes se encuentra el estado de la cancha de béisbol, que actualmente presenta condiciones que dificultan su uso; a esto se suman otros espacios que evidencian falta de mantenimiento.

Le puede interesar: Conozca los nuevos cambios viales en Barrio Abajo y El Golf desde este viernes

“La piscina está en mal estado y la pista atlética quedó en malas condiciones desde la administración pasada. El coliseo lleva años cerrado y no lo han abierto, así como hay canchas que tampoco se pueden usar”, explicó Ángel Ortega, estudiante de Educación Física.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez El rector de la Universidad del Atlántico Rafael Castillo, se reunió con estudiantes y profesores para encontrar soluciones para arreglar los escenarios deportivos

Según lo manifestado por los estudiantes, estas condiciones han obligado a modificar dinámicas académicas e incluso a suspender actividades, ante la falta de escenarios adecuados para el desarrollo de sus prácticas.

Esta situación fue abordada durante una sesión extraordinaria del Consejo Superior que se cumplió este viernes en la sede de la Gobernación del Atlántico.

El representante de egresados, Abraham González, indicó que “estamos muy tristes porque vemos que todo lo que se ha construido con sacrificio está en total abandono. Por ejemplo, las piscinas hasta hace pocos meses estaban llenas de deportistas de alto rendimiento y ahora mismo están cerradas”.

Cabe recordar que el pasado jueves, la Secretaría de Salud de Puerto Colombia tomó la decisión de clausurar la zona de piscinas debido a condiciones de insalubridad detectadas tras una visita técnica por una serie de denuncias de la comunidad universitaria.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez El rector de la Universidad del Atlántico Rafael Castillo, se reunió con estudiantes y profesores para encontrar soluciones para arreglar los escenarios deportivos

“Esta dependencia va a estar haciendo visitas para verificar que las piscinas sigan cerradas, porque no se puede aperturar hasta que ellos no subsanen y apliquen ese plan de mejoramiento”, dijo la secretaria municipal de Salud, Greisy Rodríguez.

Propuestas del rector

El rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, reconoció que existen problemas en algunos escenarios deportivos, aunque señaló que se trata de situaciones que han sido acumuladas en el tiempo.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez El rector de la Universidad del Atlántico Rafael Castillo, se reunió con estudiantes y profesores para encontrar soluciones para arreglar los escenarios deportivos

“El problema no es solo el estado del agua. Se necesita una intervención integral de la infraestructura para garantizar el funcionamiento de la piscina como escenario olímpico”, explicó el rector en diálogo con EL HERALDO.

El directivo también indicó que el estado de la piscina no puede evaluarse únicamente por su apariencia, sino por las condiciones técnicas que garanticen su funcionamiento adecuado.

Al mismo tiempo, aseguró que se adelantan acciones para su intervención, incluyendo la unificación de contratos de mantenimiento, lo que ha permitido optimizar recursos.

“Ya tenemos el contratista y vamos a comenzar a trabajar. Esto no es solo poner el agua bonita, es garantizar que la piscina funcione como debe ser”, agregó.

Leer más: Plan de Seguridad en Barranquilla para Semana Santa: 1200 policías y códigos QR para programación de las iglesias

El rector también se refirió al estado de otros escenarios deportivos, señalando que algunos presentan deterioro debido a la falta de mantenimiento durante varios años, así como a obras que fueron entregadas en administraciones anteriores y que comenzaron a fallar en poco tiempo.

En medio de la situación, desde la administración de la alma mater se ha planteado la conformación de una comisión con estudiantes y profesores para identificar las principales necesidades y avanzar en un plan de intervención de los escenarios deportivos.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez El rector de la Universidad del Atlántico Rafael Castillo, se reunió con estudiantes y profesores para encontrar soluciones para arreglar los escenarios deportivos

Leer más: Últimos días para aprovechar descuento del 10% por pronto pago en derecho de tránsito en Barranquilla